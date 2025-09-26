Quevedo arrasa en A Coruña ante 10.000 personas

Prometieron un concierto «histórico e irrepetible» y lo cumplieron. El Coliseum abrió este viernes para una de sus noches más multitudinarias. Más de 10.000 personas abarrotaron el recinto para ver a Quevedo, que presentó su gira Buenas Noches Tour con un escenario que no se veía en A Coruña desde Frank Sinatra. Miles de jóvenes rodeaban el montaje 360º en donde el artista canario y su grupo de baile se subieron para dar todo un show.

Algunas de las asistentes al espectáculo. | Casteleiro/Roller Agencia

Desde la mañana del jueves, sus seguidores se concentraron en los alrededores del Coliseum. La expectación era evidente, con público llegado de toda Galicia, Madrid, Asturias y Portugal. Pero no fue hasta las 22.00 horas que las luces se apagaron en el recinto para encender un juego de iluminación y efectos especiales que anunciaban la llegada del cantante de 23 años.

El escenario rectangular en su base y rodeado de pantallas led encima, para permitir ver al artista desde cualquier punto del recinto. La pista estalló a gritos cuando Quevedo apareció desde un lateral para abrir con su canción Kassandra. Luego sonaron temas como 14 febreros, Los días contados o Amaneció. Tras tres canciones hizo una pausa para saludar a A Coruña, con una mención al público fiel que lo acompañó cuando estuvo de gira en la ciudad en 2023.

El canario trajo a la ciudad un recital en el que alternó canciones de su segundo álbum, Buenas noches, con éxitos que el público, con la grada en pie, coreó de principio a fin, como Playa del Inglés, Sin señal, Punto G o la sesión con Bizarrap que lo llevó al número uno mundial. Entre el público, muchas camisetas de Las Palmas de Gran Canaria y banderas de las islas; el músico hizo una pausa entre canciones para dar las gracias a los que llevaban símbolos de su tierra. También se detuvo en medio de una canción para que se llevasen a un espectador que se había mareado.

Con un sonido potente y la iluminación llamativa, lo que más activó a los presentes fueron las coreografías virales de TikTok. Si durante todo el concierto Quevedo estuvo rodeado de flashes móviles, en la canción Halo se duplicaron. La viral coreografía del canario con sus bailarines detrás desató una ola de euforia. Son unos simples pasos, casi los únicos que hace el cantante en su espectáculo, pero sus fans los esperan en cada cita.

Otro de los instantes más esperado por los más jóvenes era la coreografía de Yo y Tú. Aunque la que los fans se sabían no era la que se vio en el escenario central, sino un trend que creó un influencer y fan canario, Pablo Vera. Volverá este sábado al Coliseum, en un segundo concierto.

Un espectáculo que mil fans van a repetir esta noche

La fiebre por Quevedo no se queda en una sola noche. Mil personas que asistieron el viernes ya tienen entrada para volver al Coliseum este sábado, dispuestos a repetir espectáculo con menos de 24 horas de diferencia, informó la organización. Cuando se agotaron las entradas del primer día, el cantante sacó una segunda fecha. Anoche aún quedaban entradas a 99 euros para pista, de pie, y tendido bajo, sentado.