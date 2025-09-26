La Real Academia seguirá en obras hasta 2026
Los trabajos, en los que el Estado invierte dos millones, deberían haber terminado este verano
Los trabajos de la sede de la Real Academia Galega (RAG) en el 11 de la calle Tabernas, la Casa-Museo de Emilia Pardo Bazán seguirán hasta marzo de 2026, cuando teóricamente ya deberían haber acabado este verano, según se reveló en la visita de este viernes a los trabajos por el Día Europeo de las Lenguas.
En ella participó María López-Sández, miembro de la comisión ejecutiva de la RAG, que señaló que «estrenaremos la sede renovada cuadrando con la celebración de los 120 años de la institución», mientras que el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, reivindicó que los ciudadanos deben sentirse «orgullosos» de un país con varias lenguas. También estuvieron en la visita el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, la alcaldesa, Inés Rey, y la secretaria xeral de Coordinación Territorial de la Xunta, Miryam Álvarez.
- Despliegue policial en la calle San Andrés, de A Coruña, por la muerte de una persona ante la Iglesia Castrense
- El Huevito de A Coruña encuentra nuevo dueño en el Bico Bar
- Vecinos de Urbanización Breogán denuncian el «abandono» del barrio
- Un piso por 33.000 euros en la plaza de Vigo de A Coruña: la nueva subasta de la Seguridad Social
- La plataforma de coches VTC Bolt anuncia su desembarco en A Coruña ante la sorpresa de los taxistas
- La alcaldesa de A Coruña, sobre las obras del Chuac: «Que no nos tomen el pelo»
- RTVE reclama 4,2 millones por dejar La Terraza y el Concello de A Coruña le da 188.000 euros
- Se vende por 119.000 euros una casa de campo para dos junto a O Burgo