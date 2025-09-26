La Real Academia seguirá en obras hasta 2026

Los trabajos de la sede de la Real Academia Galega (RAG) en el 11 de la calle Tabernas, la Casa-Museo de Emilia Pardo Bazán seguirán hasta marzo de 2026, cuando teóricamente ya deberían haber acabado este verano, según se reveló en la visita de este viernes a los trabajos por el Día Europeo de las Lenguas.

Visita a las obras de la Real Academia Galega, este viernes. | / Carlos Pardellas

En ella participó María López-Sández, miembro de la comisión ejecutiva de la RAG, que señaló que «estrenaremos la sede renovada cuadrando con la celebración de los 120 años de la institución», mientras que el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, reivindicó que los ciudadanos deben sentirse «orgullosos» de un país con varias lenguas. También estuvieron en la visita el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, la alcaldesa, Inés Rey, y la secretaria xeral de Coordinación Territorial de la Xunta, Miryam Álvarez.