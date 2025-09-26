Previsión del tiempo en A Coruña
Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días
La borrasca Gabrielle llegará debilitada a la comunidad, aunque dejará este sábado por la tarde lluvias, aumento de nubosidad y rachas de viento fuertes en el litoral, tras un inicio de jornada con predominio de cielos soleados. Las temperaturas oscilará entre los 14 grados de mínima y los 22 de máxima.
Domingo 28
Los cielos continuarán muy nubosos, aunque ya sin chubascos. Los termómetros se moverán entre los 16 y los 21 grados.
Lunes 29
Las nubes de la mañana se irán retirando con el paso del día para dejar predominio de cielos soleados. Los termómetros irán de los 15 a los 21 grados.
Martes 30
Habrá intervalos de nubes y claros, aunque predominarán los claros, con temperaturas de entre 14 y 22 grados.
Miércoles 1
Se espera una jornada soleada y temperaturas que irán de 13 a 23 grados.
Jueves 2
Los cielos seguirán despejados hasta la tarde, cuando se podrían registrar algunas nubes altas. Los termómetros se moverán entre los 13 y los 23 grados.
Viernes 3
Se esperan intervalos de nubes y claros, con temperaturas que irán de los 10 a los 17 grados.
Sábado 4
Los cielos estarán parcialmente nubosos, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 18 grados.
Domingo 5
Se incrementarán las nubes para dejar cielos cubiertos durante toda la jornada. Los termómetros se moverán entre los 12 y los 18 grados.
Lunes 6
Amanecerá con cielos cubiertos y las nubes irán desapareciendo a medida que avance el día. Los termómetros marcarán mínimas de 13 y máximas de 20.
Martes 7
Predominarán las nubes y los termómetros irán de los 13 a los 17 grados.
Miércoles 8
Se esperan cielos parcialmente soleados, con alguna nube alta. Los termómetros se moverán entre los 16 y los 20 grados.
Jueves 9
Las nubes de la mañana se irán retirando para dejar cielos soleados durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 20 grados.
