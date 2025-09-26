La confitería Glaccé despacha este sábado sus últimos roscones de Reyes
El cierre del establecimiento ha provocado que muchos previsores se hagan con el dulce para congelarlo hasta Navidad
A la práctica de ver cómo el turrón inunda las estanterías de los supermercados cada vez más temprano, se suman también los roscones de Navidad. La tradicional confitería Glaccé, situada en la céntrica Menéndez Pelayo, ha vuelto a reproducir las clásicas colas del día de Reyes por su inminente cierre. Son muchos los coruñeses previsores que acuden estos días a comprar su roscón para congelarlo y asegurarse el dulce de Glaccé en estas navidades. Es tanta la demanda que esta mañana el establecimiento se ha quedado sin existencias y ha anunciado que mañana, sábado, despachará los últimos roscones de Navidad antes de su cierre, previsto para este domingo 28. Habrá que madrugar para lograr la última oportunidad de hacerse con un roscón de Navidad de la confitería Glaccé, que abre sus puertas a partir de las 09.30 horas. Los roscones se despacharán por orden de llegada y sin reserva previa.
- El Huevito de A Coruña encuentra nuevo dueño en el Bico Bar
- Vecinos de Urbanización Breogán denuncian el «abandono» del barrio
- Despliegue policial en la calle San Andrés, de A Coruña, por la muerte de una persona ante la Iglesia Castrense
- Un piso por 33.000 euros en la plaza de Vigo de A Coruña: la nueva subasta de la Seguridad Social
- La plataforma de coches VTC Bolt anuncia su desembarco en A Coruña ante la sorpresa de los taxistas
- La alcaldesa de A Coruña, sobre las obras del Chuac: «Que no nos tomen el pelo»
- RTVE reclama 4,2 millones por dejar La Terraza y el Concello de A Coruña le da 188.000 euros
- Se vende por 119.000 euros una casa de campo para dos junto a O Burgo