La Universidad investirá honoris causa a María Emilia Casas

La Universidade da Coruña (UDC) sumará a una nueva doctora honoris causa en su cuadro honorífico. El próximo viernes, día 3 de octubre, a las 12.00, en el Paraninfo del Rectorado, se celebrará el acto en el que se investirá a María Emilia Casas Baamonde con este reconocimiento, que la convertirá en la trigésimo primera honoris causa de la institución coruñesa. Casas Baamonde fue la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional, de 2004 a 2010.