La Universidad investirá honoris causa a María Emilia Casas
A Coruña
La Universidade da Coruña (UDC) sumará a una nueva doctora honoris causa en su cuadro honorífico. El próximo viernes, día 3 de octubre, a las 12.00, en el Paraninfo del Rectorado, se celebrará el acto en el que se investirá a María Emilia Casas Baamonde con este reconocimiento, que la convertirá en la trigésimo primera honoris causa de la institución coruñesa. Casas Baamonde fue la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional, de 2004 a 2010.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Despliegue policial en la calle San Andrés, de A Coruña, por la muerte de una persona ante la Iglesia Castrense
- El Huevito de A Coruña encuentra nuevo dueño en el Bico Bar
- Vecinos de Urbanización Breogán denuncian el «abandono» del barrio
- Un piso por 33.000 euros en la plaza de Vigo de A Coruña: la nueva subasta de la Seguridad Social
- La plataforma de coches VTC Bolt anuncia su desembarco en A Coruña ante la sorpresa de los taxistas
- La alcaldesa de A Coruña, sobre las obras del Chuac: «Que no nos tomen el pelo»
- RTVE reclama 4,2 millones por dejar La Terraza y el Concello de A Coruña le da 188.000 euros
- Se vende por 119.000 euros una casa de campo para dos junto a O Burgo