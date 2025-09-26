Vecinos del centro piden que se timbre solo al piso al que se va

Ni «asegúrense de dejar cerrado el portal» ni «no se admite publicidad». Ninguno de los clásicos. Vecinos de un edificio del centro de la ciudad, en la zona de Pescadería, han innovado en las peticiones que dejan plasmadas, cartel mediante, en la entrada común a sus viviendas. Y este ruego no va dirigido a los residentes, sino a los que vienen de fuera. Un letrero instalado en el portal, que puede leerse desde la calle, pide que quienes pretendan acceder al interior lo hagan, por favor, timbrando solo al piso al que se dirigen. En el edificio existen varios negocios, que tienen carteles en la fachada exterior, lo que podría motivar que algunos clientes llamasen confundidos, o apurados, a vecinos que nada tienen que ver con el destino de los timbrazos.