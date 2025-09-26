Si no lo leo no lo creo
Vecinos del centro piden que se timbre solo al piso al que se va
ANTÓN PERULEIRO
Ni «asegúrense de dejar cerrado el portal» ni «no se admite publicidad». Ninguno de los clásicos. Vecinos de un edificio del centro de la ciudad, en la zona de Pescadería, han innovado en las peticiones que dejan plasmadas, cartel mediante, en la entrada común a sus viviendas. Y este ruego no va dirigido a los residentes, sino a los que vienen de fuera. Un letrero instalado en el portal, que puede leerse desde la calle, pide que quienes pretendan acceder al interior lo hagan, por favor, timbrando solo al piso al que se dirigen. En el edificio existen varios negocios, que tienen carteles en la fachada exterior, lo que podría motivar que algunos clientes llamasen confundidos, o apurados, a vecinos que nada tienen que ver con el destino de los timbrazos.
- Vecinos de Urbanización Breogán denuncian el «abandono» del barrio
- La plataforma de coches VTC Bolt anuncia su desembarco en A Coruña ante la sorpresa de los taxistas
- La alcaldesa de A Coruña, sobre las obras del Chuac: «Que no nos tomen el pelo»
- RTVE reclama 4,2 millones por dejar La Terraza y el Concello de A Coruña le da 188.000 euros
- Se vende por 119.000 euros una casa de campo para dos junto a O Burgo
- El Ayuntamiento de A Coruña blindará la finca del Estado en A Maestranza para vivienda pública
- Relevo en las aulas de A Coruña: «Lo importante es la vocación»
- Mercadillo de Navidad en María Pita: 50 casetas y al «estilo centroeuropeo»