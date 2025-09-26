Vía libre al traslado total de Repsol de A Coruña al puerto exterior

Acuerdo entre la Autoridad Portuaria de A Coruña y Repsol para el traslado total de la petrolera de los muelles interiores al puerto exterior de punta Langosteira, en Arteixo. El consejo de administración del Puerto ha aprobado esta mañana los términos de esta segunda fase de la mudanza, en la que Repsol invertirá 140 millones de euros con la intención de hacerla efectiva a finales de 2027, cuando concluya su concesión actual en el puerto interior, han informado esta mañana ambas partes en un comunicado conjunto. El acuerdo para completar el traslado llega doce años después de la firma, en octubre de 2013, del pacto para ejecutar la primera fase, que se completó una década más tarde en marzo de 2023.

El acuerdo incluye una prórroga de quince años a la concesión de Repsol en Langosteira, vigente por 35 años. La superficie que ocupará en el puerto exterior alcanzará los 127.000 metros cuadrados, entre la parcela de suelo y la lámina de agua. Los 140 millones de inversión elevan a 250 los ejecutados por la petrolera, informan Puerto y Repsol, que presentan el acuerdo como una "confirmación del compromiso de la compañía con el presente y el futuro económico e industrial de A Coruña y Galicia".

Esta segunda, y definitiva, fase del traslado de Repsol supondrá cambios en el complejo industrial y en las instalaciones de punta Langosteira. Según indicaron el ente portuario y la petrolera, las actuaciones incluyen la ampliación del área de bombeo, nuevas interconexiones en el interior portuario con el trazado del poliducto existente e infraestructuras en el pantalán actual. Además, se construirá un nuevo frente en el pantalán para atraque de los barcos en el muelle comercial, una obra que "llevará a cabo la Autoridad Portuaria". También se prevé la posibilidad de añadir un tercer frente adosado a la cara sur del pantalán actual de Repsol, inaugurado en 2023.

Tanto Repsol en sus órganos directivos como el Puerto, esta mañana en su consejo de administración, han aprobado el acuerdo, que se firmará "en los próximos días", han informado en su comunicado. El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, no se refirió a este acuerdo en su comparecencia tras el consejo de administración para informar de los cambios en el concurso de la fachada marítima junto al portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas.

"Con este traslado y las modificaciones necesarias, las instalaciones permitirán la gestión de nuevas materias primas de origen orgánico y productos bajos en carbono, lo que contribuirá al hub de energías renovables que supone el A Coruña Green Port", indica el comunicado conjunto. El tráfico de Repsol supone más del 60% del tráfico total del puerto de A Coruña, con diez millones de toneladas en 2024, de las que 4,2 se movieron en Langosteira.

Puerto y Repsol definen en el comunicado a la compañía como "uno de los principales motores económicos de Galicia, a través de las actividades de su complejo industrial de A Coruña", con 600 puestos de trabajo directos, 400 indirectos y 3.000 inducidos, e "inversiones superiores a los 350 millones de euros en el complejo coruñés en los últimos años".