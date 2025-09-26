La Xunta concede 342.000 euros para rehabilitar el centro deportivo Montegolf, para los vecinos de A Coruña, Arteixo y Culleredo

Los Ayuntamientos de A Coruña, Arteixo y Culleredo acordaron hace varios meses rehabilitar conjuntamente el complejo deportivo Montegolf, situado en la urbanización del mismo nombre de A Zapateira y que pertenece al Concello arteixán. El Gobierno gallego acaba de conceder una subvención de 342.000 euros que cubrirán la mitad de la inversión del proyecto, y las tres entidades locales, para cuyos vecinos se abrirán las instalaciones, se repartirán el resto.

Como ya publicó este diario, el documento elaborado por los Concellos incluye abrir la instalación, con «amplios horarios» y plantea varios programas de fomento del deporte, desde dar ceder espacios a clubes ya existentes a acoger campamentos de verano, realizar actividades extraescolares para niños o dar cursos de aeróbic, pilates y tenis. Aunque está situado en terrenos de Arteixo, el complejo deportivo está cerca del límite con A Coruña y Culleredo y podrá dar servicio a unos 20.000 vecinos de los tres municipios, según sus promotores. Siempre según el documento presentado por los tres Ayuntamientos, la reforma, el centro tendría dos pistas multideporte exteriores y dos vasos de piscina, con equipamientos como un juego de canastas y otro de porterías de fútbol sala. A esto se suma un edificio, con zona de cafetería y cocina, salas para actividades o ejercicios cardiovasculares y zonas para convivencia, lectura u ordenadores. La previsión es que los tres Concellos desarrollen un convenio para programar las actividades, pero que Arteixo mantenga la titularidad del edificio.

El portavoz municipal de A Coruña, José Manuel Lage, señaló que este proyecto es un «buen ejemplo de coordinación» entre Concellos y añadió que «la Gran Coruña se construye con cooperación y diálogo». El regidor de Arteixo, Carlos Calvelo, indicó que la colaboración «permitirá optimizar los servicios» del complejo y aumentar la oferta deportiva, mientras que el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, señaló que el proyecto ofrecerá a la ciudadanía instalaciones deportivas modernas.