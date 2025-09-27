El BNG exige a Concello y Xunta mantener los colegios
A Coruña
El BNG insta al Gobierno local y a la Xunta a que «ejerzan sus competencias y garanticen el adecuado mantenimiento de los centros de Educación Infantil y Primaria». Los nacionalistas apuntan que las obras menores corresponden al Concello y las mayores, de la Xunta, «pero la realidad es que ninguna de las dos administraciones están asumiendo sus responsabilidades con eficacia, lo que ha llevado a la comunidad educativa, en especial a las ANPA, a denunciar la falta de mantenimiento que presentan sus centros».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Despliegue policial en la calle San Andrés, de A Coruña, por la muerte de una persona ante la Iglesia Castrense
- El Huevito de A Coruña encuentra nuevo dueño en el Bico Bar
- Vecinos de Urbanización Breogán denuncian el «abandono» del barrio
- Un piso por 33.000 euros en la plaza de Vigo de A Coruña: la nueva subasta de la Seguridad Social
- La plataforma de coches VTC Bolt anuncia su desembarco en A Coruña ante la sorpresa de los taxistas
- La alcaldesa de A Coruña, sobre las obras del Chuac: «Que no nos tomen el pelo»
- RTVE reclama 4,2 millones por dejar La Terraza y el Concello de A Coruña le da 188.000 euros
- Se vende por 119.000 euros una casa de campo para dos junto a O Burgo