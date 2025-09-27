El BNG exige a Concello y Xunta mantener los colegios

El BNG insta al Gobierno local y a la Xunta a que «ejerzan sus competencias y garanticen el adecuado mantenimiento de los centros de Educación Infantil y Primaria». Los nacionalistas apuntan que las obras menores corresponden al Concello y las mayores, de la Xunta, «pero la realidad es que ninguna de las dos administraciones están asumiendo sus responsabilidades con eficacia, lo que ha llevado a la comunidad educativa, en especial a las ANPA, a denunciar la falta de mantenimiento que presentan sus centros».