Caamaño reivindica el «liderazgo» gallego en el manejo de la insuficiencia cardíaca
Resalta que la futura unidad de rehabilitación específica del Chuac permitirá ampliar programas de recuperación para pacientes infartados y crónicos
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, reivindicó ayer el «liderazgo» de Galicia en insuficiencia cardíaca, que se reforzará, aseguró, con la nueva área de rehabilitación específica del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). La misma, según expuso, permitirá ampliar el acceso a programas de recuperación, tanto para pacientes que sufrieron un infarto como para aquellos que conviven con insuficiencia crónica.
Gómez Caamaño, acompañado por el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, intervino en el acto de inauguración de una jornada sobre insuficiencia cardíaca, la práctica clínica y modelos organizativos. Un encuentro organizado por la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante Cardíaco del Chuac. En este foro, el titular de Sanidade remarcó el «liderazgo» de Galicia en atención cardiovascular.
