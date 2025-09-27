La Ciudad Vieja celebra el Rosario el próximo fin de semana

Las fiestas en los barrios de A Coruña llegan el próximo fin de semana a la Ciudad Vieja con la celebración de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad. El viernes 3 de octubre, la plaza de Azcárraga acogerá la actuación del grupo Amizades (19.30h), el pregón del cocinero Pablo Gallego (20.45h) y, a continuación, estarán La Tercera República y McKuin. A las 00.15h, la música se traslada a la plaza de la Constitución con Gadoupa. El sábado 4, la jornada comenzará a las 12.45 horas con el concierto de Xilo y Carlos. Habrá pulpo y sesón vermú en A Porta de Aires con el grupo The Cauce, a partir de las 14.00h. Por la tarde, a las 17.00h, actuará el Mago Román en un espectáculo para todos los públicos que tendrá lugar en la plaza de Azcárraga. Y por la noche, a las 21.00h, actuará en Azcárraga la banda tributo a U2, MU2, y Alga. Cerrará la jornada DJ Pukas a las 00.15h en la plaza de la Constitución. El domingo a las 12.00h actuará la banda municipal, acompañada por la asociación Cultural Donaire, en la plaza de la Constitución, y una sesión vermú con el grupo Clandestinos en Capitán Troncoso cerrará la jornada.