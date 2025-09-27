Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Ciudad Vieja celebra el Rosario el próximo fin de semana

El cocinero Pablo Gallego leerá el pregón en la plaza de Azcárraga tras la actuación del grupo Amizades

Plaza de Acárraga durante las fiestas del Rosario.

Plaza de Acárraga durante las fiestas del Rosario. / Carlos Pardellas

Las fiestas en los barrios de A Coruña llegan el próximo fin de semana a la Ciudad Vieja con la celebración de Nuestra Señora del Rosario, patrona de la ciudad. El viernes 3 de octubre, la plaza de Azcárraga acogerá la actuación del grupo Amizades (19.30h), el pregón del cocinero Pablo Gallego (20.45h) y, a continuación, estarán La Tercera República y McKuin. A las 00.15h, la música se traslada a la plaza de la Constitución con Gadoupa. El sábado 4, la jornada comenzará a las 12.45 horas con el concierto de Xilo y Carlos. Habrá pulpo y sesón vermú en A Porta de Aires con el grupo The Cauce, a partir de las 14.00h. Por la tarde, a las 17.00h, actuará el Mago Román en un espectáculo para todos los públicos que tendrá lugar en la plaza de Azcárraga. Y por la noche, a las 21.00h, actuará en Azcárraga la banda tributo a U2, MU2, y Alga. Cerrará la jornada DJ Pukas a las 00.15h en la plaza de la Constitución. El domingo a las 12.00h actuará la banda municipal, acompañada por la asociación Cultural Donaire, en la plaza de la Constitución, y una sesión vermú con el grupo Clandestinos en Capitán Troncoso cerrará la jornada.

