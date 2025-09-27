Si no lo leo no lo creo
La confitería Glaccé despacha sus últimos roscones
ANTÓN PERULEIRO
A la llegada cada vez más temprana del turrón a las estanterías de los supermercados se suma ahora el roscón. Al menos para los amantes de la tradicional confitería Glaccé, que ha vuelto a reproducir las clásicas colas del día de Reyes por su inminente cierre. Son muchos los coruñeses previsores que acuden estos días a comprar su roscón para congelarlo y asegurarse que el dulce de Glaccé volverá a sus mesas en las próximas Navidades. Es tanta la demanda que en la mañana de este viernes el establecimiento se había quedado sin existencias y anunció que hoy, sábado, despachará los últimos roscones de Navidad antes de su cierre, previsto para este domingo 28. Habrá que madrugar: abre a las 9.30 horas y despachará por orden de llegada y sin reserva.
