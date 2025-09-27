El entorno de la Torre dispondrá de 30 nuevas plazas de aparcamiento

El entorno de la Torre de Hércules ha iniciado obras de renovación en la calzada para mejorar la movilidad y el tráfico en este tramo del paseo marítimo. El Concello explica que se eliminarán los carriles del tranvía, en desuso en la actualidad, se instalará nueva señalización y se habilitarán nuevos espacios de estacionamiento en batería en uno de los laterales de la rotonda con 30 nuevas plazas de aparcamiento. Para ello, es necesaria la demolición de un pequeño islote peatonal que servía de plataforma en los años de uso del tranvía. Uno de los objetivos del Concello es aliviar las situaciones que se viven los fines de semana en el entorno de la Ciudad Deportiva por el desplazamiento de vehículos durante las jornadas de fútbol.