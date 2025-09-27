Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La feria navideña más esperada por los 'larpeiros' regresa a A Coruña

La XV edición de Expoconvento se celebrará del 3 al 8 de diciembre

Última edición de Expoconvento.

Última edición de Expoconvento.

RAC

La iglesia de los Padres Capuchinos de A Coruña comienza los preparativos de la feria navideña para ofrecer "los mejores dulces del mundo". La orden religiosa cuenta ya con cartel para la XV edición de la Feria del Dulce de Convento ciudad de La Coruña 'Expoconvento'. Se celebrará del 3 al 8 de diciembre en el local parroquial situado en el número 7 de Federico Tapia. Entre los productos que se ofrecen, está el mazapán de las Trinitarias de Quintanar de la Orden o las trufas de las Clarisas de Astudillo. Delicias para los más larpeiros.

