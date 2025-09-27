"Ayer llegué a las ocho y, a las diez, ya me quedé sin nada, así que, hoy vine a las seis y media para asegurar", dice Chus, que tuvo que madrugar para llegar la primera a la última cola de la confitería Glaccé. Ella es de Santa Cruz y es aficionada al roscón de esta pastelería que hoy cierra, aunque confiesa que, si tiene que hacer cola, no lo come en Reyes y prefiere tomarlo otro día y disfrutar de estas pequeñas cosas sin que sea una fecha señalada en el calendario.

"Lo único que te puedo decir es que estamos sin dormir", decía esta mañana la propietaria de Glaccé, tras el mostrador, intentando atender a todos los clientes que habían madrugado para llevarse roscones, cruasanes y donuts azucarados. "Hicimos todos los roscones que pudimos y con todo el cariño del mundo y muy agradecidas a toda la gente", decía una de las trabajadoras, mientras envolvía los primeros roscones del día.

Juan Carlos vive en Monte Alto y, esta mañana, salió de casa con la ilusión de llevarse a casa un roscón y "guardar en la memoria ese sabor". "Yo, si puedo, no hago cola, lo encargo. En esta ocasión la hago por lo que es, pero no venía en Reyes", dice este cliente de Glaccé, que tenía intención de llevarse solo un roscón y comerlo en el día para cerrar esta etapa de la confitería.

Adelino llegó a la cola antes de las nueve porque el día anterior se había quedado "a las puertas" y sin roscón, así que, el último día quiso asegurarse de que no se quedaba sin el dulce. Poco antes de que abriese la confitería aún no había decidido si se iba a comer el roscón hoy o lo metería en el congelador para el día de Reyes. "Más rico está fresco, no cabe duda", explica. Algo parecido le pasó a Montse, que se quedó ayer sin los cruasanes y los donuts azucarados. "Vine a las 9.30, entré a las 11.15 y ya solo quedaban unas pastas", comenta esta clienta, que es de las que hace cola en Reyes para desayunar roscón en casa. "Yo hace diez años que conozco la confitería y la verdad es que está todo muy bueno", confiesa Montse que, el otro día se llevó un roscón a casa. "No puede estar en el congelador una cosa tan rica. Adelantamos los Reyes", sentencia.

Mari Carmen también prefiere llevarse a casa cruasanes, aunque, si tiene que conformarse con un roscón, también le vale. "Yo vivo en Enrique Dequidt Hevia y vengo de siempre aquí, ya son más de cincuenta años. Claro que lo voy a echar de menos", reconoce esta vecina. Olalla decidió hacer la cola esta mañana para darle una sorpresa a sus padres, porque eran ellos los que siempre se ponían a la fila en Reyes. "Nada de congelar, esto es para comer hoy y despedirse", dicen estas clientas.

La confitería cierra por jubilación y no ha encontrado relevo, aunque sus clientes esperan que aún alguien se anime y mantenga vivo el sabor del roscón de mantequilla.