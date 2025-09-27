Miguel Alonso, jefe de Rehabilitación del Hospital de A Coruña: "Prescribimos ejercicio terapéutico a nuestros pacientes todos los días»

«Hay tanta evidencia de que el ejercicio terapéutico es beneficioso para la salud, y para muchísimos aspectos, que nosotros se lo prescribimos, todos los días, a nuestros pacientes. Ajustado a sus necesidades, a sus capacidades... Pero el ejercicio terapéutico es, sin duda, lo más básico en nuestro día a día», reflexiona el doctor Miguel Alonso Bidegain, jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, el sexto con mejor reputación de su especialidad en España, según el ranking nacional elaborado por la consultora Merco, especializada en este tipo de estudios. Un listado que, además, sitúa al Chuac como el hospital más reputado de Galicia, y el 17º de España.

Al servicio hospitalario que dirige el doctor Alonso «desde agosto de 2017», el reconocimiento le ha llegado apenas un año después de que uno de sus médicos rehabilitadores, el doctor Jacobo Formigo, responsable de rehabilitación intervencionista, fuese distinguido como el mejor facultativo de su especialidad en España, en otra clasificación nacional llevada a cabo, también, por Merco. «Recibimos este reconocimiento con mucha alegría. El año pasado, estábamos en el puesto número 10, y ahora ascendemos cuatro posiciones», apunta el jefe de Medicina Física y Rehabilitación del Chuac, quien incide en «la satisfacción que supone» que «todo el trabajo», así como «el esfuerzo» que está realizando su equipo, «se vean recompensados».

«La Medicina Física ha cambiado mucho en los últimos años. Ahora hacemos más intervencionismo. Actuamos más, y somos una especialidad transversal que cada vez solicitan más, también, todos los servicios del hospital. Aumenta, por tanto, la cantidad de pacientes que tenemos que ver y, con los pocos que somos, no damos abasto. De ahí las esperas que hay. Intentamos hacer como podemos, pero nos es muy complicado...»

Un equipo integrado por «entre 15 y 16» médicos rehabilitadores —«tres en la Unidad de Rehabilitación Infantil-Atención Temprana del Materno», y «12 o 13 más» en el Hospital de Oza—, aunque «hacen falta más», reconoce el doctor Alonso, quien especifica que, «a nivel del Servizo Galego de Saúde (Sergas), por población» [el área sanitaria coruñesa ronda los 550.000 habitantes], el servicio que dirige es «el que menos rehabilitadores tiene», proporcionalmente. «Luego, si nos comparamos con otras comunidades autónomas, como Asturias, y con otros hospitales grandes, por ejemplo, de Madrid, deberíamos tener 25 facultativos adjuntos», señala el jefe de Medicina Física y Rehabilitación del Chuac, quien atribuye ese déficit de profesionales, «en parte», a que «se ofertan pocas plazas MIR de la especialidad en Galicia». «Debería sacarse alguna más», considera, antes de apuntar que «influye, también, el hecho de que, históricamente, la Rehabilitación tenía otro concepto».

Pacientes agudos y crónicos

«Nuestro perfil de pacientes es muy variado: agudos y crónicos. Tenemos una planta de hospitalización, aquí, en Oza, donde atendemos, sobre todo, daño cerebral agudo: ictus, traumatismos craneoencefálicos, daños neurológicos, tumores… Es una planta potente, con una veintena de camas, en la que ingresan pacientes muy dependientes, que necesitan un cuidado especial, por parte de enfermeras, auxiliares, celadores (para movilizarlos, porque cuesta...)», subraya.

«Realizamos una técnica muy moderna, denominada crioneurolisis, que está demostrando mucha mejoría. Hay pocos hospitales que lo estén haciendo en España, y nosotros somos uno de ellos. A mayores, atendemos a pacientes de todo tipo: con escoliosis, amputados, quemados… Y también han aumentado mucho los que nos llegan derivados desde la Unidad de Suelo Pélvico», añade el doctor Alonso, quien destaca que, «desde hace un par de años», el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del área sanitaria cuenta, «también, con un grupo de investigación»

«Después, en el Materno —prosigue—, tenemos una Unidad de Rehabilitación Infantil-Atención Temprana, con tres rehabilitadores adjuntos a tiempo completo, y muchísimo volumen de trabajo, porque también atendemos a pacientes de Neuropediatría, Neonatología y Cirugía Ortopédica y Traumatología Infantil. Además, vemos mucha patología musculoesquelética crónica. Desde hace unos años, de hecho, contamos con una consulta integrada, llamada ‘Doeme’, que se pasa en el Hospital Universitario (HUAC), con un traumatólogo, un reumatólogo y un rehabilitador. Y atendemos, también, rehabilitación intervencionista», expone, y agrega: «Actuamos realizando infiltraciones ecoguiadas, con ondas de choque extracorpóreas también... Infiltraciones de todo: desde ácido hialurónico, a plasma rico en plaquetas, aparte de los corticoides anestésicos… Tenemos radiofrecuencia, digamos, para ‘bloquear’ los nervios y dormirlos. Y, desde hace unos meses, estamos yendo a quirófano al Abente y Lago (un día al mes) para llevar a cabo procesos intervencionistas que requieren que el paciente esté sedado».

Investigación y formación

«Participamos en un ensayo internacional con una toxina botulínica nueva. Además, estamos validando temas de ortoprótesis nuevos, férulas de ese tipo… Tenemos la terapia asistida con perros, que desarrollamos en el Materno, desde hace muchísimos años, en colaboración con la Fundación María José Jove, que financia un ensayo que estamos realizando con niños. Y también estamos haciendo investigación con el Servicio de Oncología», detalla, antes de reivindicar, como «muy importante» también, la labor que llevan a cabo «de formación». «Aquí vienen compañeros de toda España para formarse acerca de las nuevas técnicas que nosotros ya estamos haciendo. Y también nos visitan muchos residentes de todo el país, y de Portugal. Esto es otro plus que hace que nos conozcan», concluye.