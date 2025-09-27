A ‘organización criminal’ do punk rock coruñés
Compoñentes de bandas históricas como Radio Océano, Viuda Gómez e hijos e Los Eskizos estrean este domingo en Noites do Porto a banda Océano Eskizo, que arrinca con tributo a Luigi Mangione
«Moito sacudir e ruído. Aos nosos anos non nos imos poñer facer trap», explica Xosé Manuel Pereiro, o mítico Johnny Rotring de Radio Océano, sobre as perspectivas coas que nace a banda que este domingo pisará por primeira vez o escenario da sala Mardi Gras (21.00 horas) no marco do ciclo Noites do Porto, a falta dun pequeno puñado de entradas por vender para o cheo. Un grupo novo, pero con carga de veteranía; pois é o resultado da unión dos compoñentes de conxuntos providenciais da escena punk-rock coruñesa das últimas décadas. Canda Pereiro, porán o ruido Beni González-Dans, Luis Jarri, Pedro Granell e Ricardo Saavedra, caras de sobra coñecidas polo seu paso por conxuntos como Viuda Gómez e Hijos, Eskizos e tantos outros máis ós que prestaron destrezas nas últimas décadas.
Unha entente cordiale de mitos da escena coruñesa que agora comparten escenario nunha matrioska de grupos que agroma, confesa Pereiro, dun «desatasque creativo». «Levaba tempo tendo gana de facer algo con Pedro Granell e con Ricardo Saavedra. Xa falaramos algo cando houbo que facer algunha substitución temporal en Radio Océano. Foi como un amor a primeira vista de todos», conta. Un amor a primeira vista que xorde dun momento de «impas» das súas respectivas bandas, e que deu pé a unha unión orgánica entre os músicos. «Foi un frechazo de creatividade. Pode parecer que ten un punto mercenario, pero é ao revés. Hai un espíritu xuvenil envexable», asegura.
O frechazo foi produtivo: sentiron o feeling como banda dende o primeiro ensaio. En pouco máis dun mes xa saíran do estudo con catro temas. «Se chegamos a poder ensaiar unha vez por semana igualamos a Calamaro», comenta Pereiro. E como a xuventude da proposta non lle resta a irreverencia do punk, xa levan na saca o seu primeiro encontrón coa corrección política. Foi despois de estrear, na súa canle de Youtube, unha toada homenaxe ao rapaz estadounidense Luigi Mangione, acusado de asasinar ao CEO da empresa de seguros de saúde United Healthcare; e elevado como consecuencia a heroe da cultura popular.
Unha peza, Vai preso Lucho Manllón, que bebía da retórica dos clásicos narcocorridos que honran as xestas dos bandidos, mais, neste caso, con máis guitarreo, que, porén, pouco durou una rede. «Subina con medo polas imaxes, que non eran nosas, e pasou a revisión de autoría. Ao día seguinte vexo que a canle está suspendida e que non podemos crear outra por infrinxir as normas sobre condutas violentas», explica Pereiro, que defende que a canción, na realidade, tampouco enaltecía o crime. Se cadra si, mais non demasiado. A letra, de feito, sostén que Matar xente está moi feo, pero el só matou un CEO. «Nada que ver coas letras de Rage Against the Machine ou cos narcocorridos, pero…», engade.
A intención irreverente non foi tanta como a sorpresa polo ditame da plataforma, que ratificou a suspensión ao día seguinte. «Para que despois digan que co galego non se vai a ningures!. Carallo se non», reflexiona Pereiro. A plataforma resolveu a expulsión ao enmarcar á banda como «organización criminal e terrorista». E como dunha canción sae outra e aproveitando o «desatasque creativo» que precipitou a creación de Océano Eskizo, naceu o tema Somos unha organización criminal, terrorista e musical. Toda unha declaración de intencións para un grupo novo, pero que soa a clásico, e que locen con orgullo camisetas co mensaxe da súa prohibición de exercer a música en Youtube. Non descartan cruzar o charco. «Quero mandarlle o tema ao equipo de avogados de Luigi Mangione, para que o escoite. Libros non lle mando, que só lle deixan ter cinco na trena», advirte Pereiro.
