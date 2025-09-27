Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Orquesta Sinfónica ofrece 20 conciertos solidarios en centros sociales, culturales y asistenciales

Desde este lunes y hasta el próximo viernes, cincuenta integrantes de la OSG ofrecerán conciertos de cámara gratuitos en diferentes espacios de la ciudad

Orquesta Sinfónica de Galicia en concierto.

Orquesta Sinfónica de Galicia en concierto. / Víctor Echave

RAC

La Orquesta Sinfónica de Galicia programa 20 conciertos solidarios gratuitos en A Coruña, con más de 50 profesores instrumentistas que actuarán en centros sociales, culturales y asistenciales. Desde este lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre, cincuenta integrantes de la formación orquestal llevarán a cabo conciertos de cámara gratuitos en espacios como Padre Rubinos, Aspronaga, la Fundación Adcor, la residencia de mayores Torrente Ballester, la congregación Hermanitas Ancianos Desamparados y el centro ocupacional Pascual Veiga. La programación incluye además espacios culturales de la ciudad como la Fundación Luis Seoane, el Museo de Belas Artes, la sede de Afundación, la ONCE y la escuela Pablo Picasso. Aunque muchos de los conciertos de cámara se celebrarán en formato cerrado, dirigidos específicamente a los usuarios de los centros asistenciales, otros serán de entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.

Las formaciones camerísticas estarán integradas por profesores instrumentistas de la propia Orquesta Sinfónica, con solistas como la violinista Lilia Chirilov y agrupaciones como el Cuarteto Atlántico, Ensemble Primeros Violines, Cuarteto de Fagotes OSG, Grupo Instrumental Siglo XX, Entangled Strings - Orphelion Ensemble, Quinteto de Viento OSG, Cuarteto de Cuerdas Schubert, Ensemble OSG, Ensemble Clásico y Barroco, y diversos dúos formados por Bournaud-Spadano, Walker-Rodríguez, Ibáñez-Sanz y Walker-Brilmayer.

Programación:

Lunes 29 de septiembre

  • 18.00h: Institución Benéfico Social Padre Rubinos (cerrado)

Martes 30 de septiembre

  • 12.00h: Asociación Centro Ocupacional Pascual Veiga (cerrado)
  • 18.00: Hogar de Sor Eusebia (cerrado)
  • 19.00h: Fundación ONCE (abierto)
  • 19.30h: Sede Afundación (abierto)

Miércoles 1 de octubre

  • 12.00h: Asociación Centro Ocupacional Pascual Veiga (cerrado)
  • 17.00h: Fundación ADCOR (cerrado)
  • 18.00h: Escuela Pablo Picasso (cerrado)
  • 18.00h: Residencia Torrente Ballester (cerrado)
  • 19.00h: Fundación Luis Seoane (abierto)
  • 19.00h: Museo de Bellas Artes (abierto)
  • 19.30h: Sede Afundación (abierto)

Jueves 2 de octubre

  • 12.00h: Aspronaga (cerrado)
  • 17.00h: Congregación Hermanitas Ancianos Desamparados (cerrado)
  • 18.00h: Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos (cerrado)
  • 19.00h: Museo de Bellas Artes (abierto)
  • 19.00h: Fundación Luis Seoane (abierto)

Viernes 3 de octubre

  • 12.00h: Aspronaga (cerrado)
  • 18.00h: Hogar de Sor Eusebia (cerrado)
  • 18.30h: Fundación ADCOR (cerrado)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents