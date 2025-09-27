La Orquesta Sinfónica ofrece 20 conciertos solidarios en centros sociales, culturales y asistenciales

La Orquesta Sinfónica de Galicia programa 20 conciertos solidarios gratuitos en A Coruña, con más de 50 profesores instrumentistas que actuarán en centros sociales, culturales y asistenciales. Desde este lunes 29 de septiembre al viernes 3 de octubre, cincuenta integrantes de la formación orquestal llevarán a cabo conciertos de cámara gratuitos en espacios como Padre Rubinos, Aspronaga, la Fundación Adcor, la residencia de mayores Torrente Ballester, la congregación Hermanitas Ancianos Desamparados y el centro ocupacional Pascual Veiga. La programación incluye además espacios culturales de la ciudad como la Fundación Luis Seoane, el Museo de Belas Artes, la sede de Afundación, la ONCE y la escuela Pablo Picasso. Aunque muchos de los conciertos de cámara se celebrarán en formato cerrado, dirigidos específicamente a los usuarios de los centros asistenciales, otros serán de entrada libre y gratuita, hasta completar aforo.

Las formaciones camerísticas estarán integradas por profesores instrumentistas de la propia Orquesta Sinfónica, con solistas como la violinista Lilia Chirilov y agrupaciones como el Cuarteto Atlántico, Ensemble Primeros Violines, Cuarteto de Fagotes OSG, Grupo Instrumental Siglo XX, Entangled Strings - Orphelion Ensemble, Quinteto de Viento OSG, Cuarteto de Cuerdas Schubert, Ensemble OSG, Ensemble Clásico y Barroco, y diversos dúos formados por Bournaud-Spadano, Walker-Rodríguez, Ibáñez-Sanz y Walker-Brilmayer.

Programación:

Lunes 29 de septiembre

18.00h: Institución Benéfico Social Padre Rubinos (cerrado)

Martes 30 de septiembre

12.00h: Asociación Centro Ocupacional Pascual Veiga (cerrado)

18.00: Hogar de Sor Eusebia (cerrado)

19.00h: Fundación ONCE (abierto)

19.30h: Sede Afundación (abierto)

Miércoles 1 de octubre

12.00h: Asociación Centro Ocupacional Pascual Veiga (cerrado)

17.00h: Fundación ADCOR (cerrado)

18.00h: Escuela Pablo Picasso (cerrado)

18.00h: Residencia Torrente Ballester (cerrado)

19.00h: Fundación Luis Seoane (abierto)

19.00h: Museo de Bellas Artes (abierto)

19.30h: Sede Afundación (abierto)

Jueves 2 de octubre

12.00h: Aspronaga (cerrado)

17.00h: Congregación Hermanitas Ancianos Desamparados (cerrado)

18.00h: Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos (cerrado)

19.00h: Museo de Bellas Artes (abierto)

19.00h: Fundación Luis Seoane (abierto)

Viernes 3 de octubre