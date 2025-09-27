El proyecto de Ignis en el puerto exterior de A Coruña asegura su suministro eléctrico

La Autoridad Portuaria valoró este sábado «muy positivamente» el nuevo acuerdo con Repsol para trasladar las instalaciones petroleras al puerto exterior, algo que «supone un nuevo espaldarazo para el proyecto A Coruña Green Port», la estrategia por la que el Puerto quiere convertir punta Langosteira en un espacio dedicado a las energías verdes. Esto, señala el Puerto, se suma «importantes hitos en los últimos días» en relación a esta dársena, como los refuerzos estratégicos de la planificación eléctrica, con horizonte 2030, que garantizó el Gobierno. La entidad que gestiona los muelles señala que esto beneficiará a Ignis, que tiene un proyecto para sintetizar amoníaco verde en punta Langosteira y para crear hidrógeno a partir de energías limpias en el polígono de Agrela.

La entidad que gestiona los muelles coruñeses añade que las obras del acceso ferroviario a punta Langosteira «han entrado en su fase definitiva al haber concluido todas las excavaciones de los más de 7 kilómetros de túneles», lo que asegura su finalización en 2026. También recuerda que la multinacional de hidrocarburos Exolum avanza en su proyecto para desarrollar una terminal de líquidos en el puerto exterior, ocupando 120.000 metros cuadrados en los que se almacenarán tanto combustibles convencionales como productos ligados a la transición ecológica. Para el Puerto, la «futura reordenación de los espacios portuarios y ferroviarios» de los muelles interiores de la ciudad a través de Coruña Marítima, y los proyectos industriales que ya se están tramitando en Punta Langosteira vinculados al Green Port, «ofrecerán numerosas oportunidades de crecimiento económico y social para A Coruña, Arteixo, el área metropolitana y el conjunto de Galicia».