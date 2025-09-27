El Puerto de A Coruña celebra el acuerdo con Repsol para trasladarse a punta Langosteira y liberar 90.000 metros de muelles

La Autoridad Portuaria y Repsol firmarán en los próximos días un nuevo acuerdo para completar el traslado de la terminal que Repsol tiene en los muelles de la ciudad, en las zonas próximas al parque de San Diego, al puerto exterior de punta Langosteira. La petrolera ya opera en esta dársena la mayoría de sus tráficos y movió allí operaciones en base a un acuerdo de 2013, pero este nuevo pacto, llevará al "traslado definitivo" a finales de 2027, y la compañía energética ha anunciado una inversión de 140 millones de euros. De acuerdo con la Autoridad Portuaria, que "valora muy positivamente" este nuevo acuerdo, el traslado "liberará más de 90.000 metros cuadrados de terreno" en los muelles más próximos a la ciudad, pues las instalaciones de Repsol suponen "el espacio más grande del puerto interior, además de la estación de mercancías de ADIF".

Para la Autoridad Portuaria, esto "refuerza el desarrollo industrial del área metropolitana" y "supone un nuevo espaldarazo para el proyecto A Coruña Green Port", la estrategia por la que el Puerto quiere convertir punta Langosteira en un espacio dedicado a las energías verdes. Que Repsol se asiente allí " le facilitará la gestión de nuevos productos bajos en carbono, contribuyendo al hub de energías renovables" de la zona. Este año, la multinacional de hidrocarburos Exolum pidió 120.000 metros cuadrados en esta localización «privilegiada» para construir una terminal de almacenamiento de combustible que prevé abrir en 2029, y ninguna empresa presentó una oferta alternativa. Exolum aún está en las «primeras fases de tramitación» del proyecto, en el que prevé invertir más de 100 millones de euros y que le permitirá almacenar, mezclar y expedir líquidos, desde hidrocarburos tradicionales a productos ligados a energías verdes. Se suma a otros proyectos industriales por concretar, con plantas de construcción de componentes de eólica marina, así como para sintetizar amoníaco e hidrógeno verde.

El acuerdo, afirma el Puerto, "consolida el desarrollo económico e industrial de A Coruña, Arteixo y toda el área metropolitana", y se suma a "importantes hitos en los últimos días". Según señala la Autoridad Portuaria, las obras del acceso ferroviario a punta Langosteira "han entrado en su fase definitiva al haber concluido todas las excavaciones de los más de 7 kilómetros de túneles", lo que asegurasu finalización en 2026. Y, además del anuncio de la inversión de más de 100 millones de Exolum, "se han producido avances en el proyecto de Ignis" para producir amoníac, se ha confirmado la habilitación del suministro eléctrico para los nuevos proyectos industriales previstos en la dársena. Además, la "futura reordenación de los espacios portuarios y ferroviarios" a través de Coruña Marítima, y los proyectos industriales que ya se están tramitando en Punta Langosteira vinculados al Green Port, "ofrecerán numerosas oportunidades de crecimiento económico y social para A Coruña, Arteixo, el área metropolitana y el conjunto de Galicia".