Repsol a punta Langosteira: del ‘Prestige’ a dejar 90.000 metros frente a San Diego, en A Coruña

La relación de Repsol con el Puerto, y su huella en la ciudad se escriben con grandes números. Desde la construcción de la refinería en los años 60, la petrolera se convirtió en un cliente clave de los muelles coruñeses, que el año pasado movió más del 60% del tráfico total. Uno de los muelles, situado a la altura de Os Castros, recibe el nombre de Petrolero porque en él se descargan productos para la refinería, a través de más de tuberías subterráneas que han obligado a dejar una franja de seguridad por distritos como Os Castros, O Castrillón, Barrio de las Flores, polígono de Elviña y Agrela. Y Repsol ocupa más de 90.000 metros en los muelles interiores, un espacio que quedará libre a finales de 2027, cuando acaba la concesión y, según un acuerdo entre la empresa y la Autoridad Portuaria que se firmará estos días, se complete el traslado de la petrolera a punta Langosteira, culminando décadas de planes y negociaciones.

La propia existencia del puerto exterior está ligada, indirectamente, a Repsol. La ciudad sufrió dos derrames de petróleo por buques que traían material a la refinería, el Urquiola y el Mar Egeo, alimentando el debate sobre la necesidad de unas instalaciones alternativas para alejar las descargas de hidrocarburos del centro de la ciudad, y uniéndose a las protestas vecinales porque hubiese tráficos molestos, como el carbón, junto a viviendas. Y, finalmente, el proyecto del puerto exterior recibió su impulso definitivo tras la catástrofe del Prestige, si bien este solo estaba transitando frente a la costa gallega.

El primer plan para financiar la construcción del puerto exterior, que empezó a estar operativo en 2013, incluía hacer caja con los muelles interiores que quedasen sin uso, construyendo y vendiendo pisos y negocios. Y, según confirman fuentes del Puerto, la concesión de Repsol es la más amplia de la dársena más próxima a la ciudad. A cambio de abandonarla, en principio, antes de que acabase su concesión, Repsol le pidió al Puerto que le abonase 250 millones de euros, y empezó una larga negociación sobre el montante.

Finalmente, en 2013 se llegó a un pacto por el que la Autoridad Portuaria abonaría 23,9 millones en quince años, aunque este pacto también incluía que la terminal de Repsol en punta Langosteira debía estar operativa en abril de 2018. El plazo se sobrepasó ampliamente, y las obras para construir el poliducto que permite el transporte de material entre las instalaciones de la petrolera en el puerto exterior y la refinería todavía empezaron en 2021. Fuentes del Puerto afirman que el acuerdo se cumplió y se realizaron pagos a Repsol, si bien no indican cuánto se abonó finalmente. El nuevo acuerdo, según fuentes conocedoras, ya no incluye compensación.

El primer petrolero llegó a la terminal de punta Langosteira en marzo de 2023, pero, a partir de ahí, el traslado de tráficos a los muelles interiores se aceleró rápidamente. Si hace dos años las instalaciones de los muelles exteriores supusieron el 32% del tráfico de la compañía, en 2024 ya movió 5,8 millones de toneladas, frente a las 4,2 que siguen pasando por los muelles interiores. Este año Repsol empezó a derribar los silos de 30 metros de altura que tenía en San Diego, así como el sistema para transportar sólidos.

De crudo a mercado de pescado

Con esta segunda fase del traslado, la concesión de Repsol en el puerto exterior alcanzará los 127.000 metros cuadrados, y se prolonga el periodo de cesión de 35 a 50 años. Fuentes del Puerto puntualizan que en esta cifra se incluyen tanto suelo como lámina de agua, que tiene un volumen importante, y, si solo se cuentan los terrenos sólidos, será mayor la concesión que ha pedido Exolum, de más de 120.000 metros de fincas. Para que esté operativa, la Autoridad Portuaria realizará obras en un frente de atraque, y Repsol afrontará nuevos trabajos que sumarán 140 millones de euros a los 110 que, afirma, ya invirtió.

Mientras, sigue abierto el debate de qué ocurrirá con la parcela que deja Repsol en la ciudad, y que supone más del 10% de los aproximadamente 800.000 metros cuadrados de terrenos vinculados al puerto en el centro de la ciudad que se quieren rediseñar y que aún no cuentan con plan definitivo. Pasaron años de protestas contra los planes de ingresar con el desarrollo urbanístico, acuerdos fallidos entre administraciones y negativas del Estado a perdonar la deuda de 200 millones de euros que la Autoridad Portuaria adquirió con Puertos del Estado para construir Langosteira.

En 2024 se firmó el protocolo Coruña Marítima, un proyecto en el que participan Estado, Xunta, Concello, Puertos del Estado, Autoridad Portuaria y Adif y que debe redefinir el futuro de los muelles. Ya se ha llegado a algunos acuerdos, como que no se construya vivienda en Batería y Calvo Sotelo, pero la previsión es que haya vivienda, no se sabe en qué porcentaje social, en otras zonas. A la espera de un plan maestro que se estima para 2027, un documento preparatorio contempla concentrar en la zona del muelle Petrolero y Oza los usos pesqueros Según ha podido saber este diario, se estudia trasladar la lonja, actualmente en el muelle de Linares Rivas, a los terrenos que ahora ocupa Repsol. En San Diego se estudia construir, entre otros proyectos, viviendas y zonas comerciales u hoteleras.