Traballadores veteranos do porto da Coruña: «Cando entrei por primeira vez na lonxa do Muro, flipei»
O Porto da Coruña foi e segue a ser entrada e saída de barcos a diferentes lugares do mundo. Había quen marchaba para nunca volver e outros que ían e viñan co peixe do día nas bodegas das súas embarcacións. O porto é algo máis que os seus peiraos, é a xente que traballa neles e que atesoura a memoria salgada da cidade. Profesionais veteranos do porto contan como viviron os cambios das últimas décadas desde a dixitalización dalgunhas partes do traballo á redución da flota. Desde que non había case medios para intervir nunha catástrofe a teren a disposición dous helicópteros de grande porte e teléfonos móbiles sempre conectados
O Porto da Coruña está en plena transformación e afronta nos vindeiros anos un cambio de paradigma coa desafectación dos terreos para usos portuarios, que poderán ser gañados para a cidadanía e teren unha nova vida. Hai traballadores que viviron en primeira persoa, a través do seu oficio, os cambios no porto, desde que era un espazo aberto para que todos os veciños o puidesen percorrer, onde se vendía e se descargaba peixe, ao momento actual, onde as zonas de traballo están vedadas ás persoas alleas á Autoridade Portuaria. Veteranos como a presidenta da Asociación de Subastadores de Peixe e Marisco da Coruña, Sonia Revert, o xefe de Salvamento Marítimo do Centro de Control da Coruña, Roberto Pereira, o mariñeiro e artista Xosé Iglesias e os policías portuarios Xabier García e Xosé Lois Fernández Íñiguez contan as súas décadas de traballo nos peiraos da cidade, os cambios que sufriron, desde a perda de embarcacións de pesca á chegada dos grandes cruceiros ou á construción da dársena exterior de punta Langosteira. Por suposto hai moitos máis oficios no porto, algúns deles, como o de redeiro ou chaboleiro, que se están a perder e outros nos que acumular moitos anos de traballo é complicado pola rotación que hai. Basta con botar un ollo polo porto e escoitar a quen fai dos peiraos o seu fogar para saber que o que agora son atraques baleiros foi, no seu día, un punto de chegada para un barco do que vivían varias familias. «Está Milanuncios cheo de embarcacións galegas», di Xosé Iglesias, que está vendo cambiar o mar desde o Primero Villar. «En altura hai mariñeiros, sobre todo indonesios, en baixura hainos de Senegal e peruanos hai, incluso, algúns armadores deste país xa na Coruña», explica, xusto ao rematar de faenar. Atrás quedan os anos nos que entraban no porto oito barcos do Gran Sol nun só día, ademais de todos os que andaban ao cerco, e as descargas que deixaban a lonxa pequena. A entrada na Unión Europea impuxo restricións á flota, límites e cotas, así que, as mercadorías reducíronse notablemente.
Moitos dos que agora se dedican a este sector primario cren que non haberá relevo cando eles marchen e que a burocracia que teñen asociada ao seu traballo pode facer que incluso eles abandonen antes de tempo.
«Hace años había ocho barcos de Gran Sol al día, ahora entran cuatro a la semana»
Hace 38 años que Sonia Revert empezó a trabajar en el Puerto de A Coruña de mano de su abuela. Su ilusión era comprarse un coche de segunda mano, así que, necesitaba un trabajo de verano que, con el paso de los meses, se convirtió en su negocio y opción de vida. Revert, que fue presidenta de la Asociación de Subastadores de Pescado y Marisco de A Coruña, reconoce que no es que le encantase el trabajo en el muelle, pero a los 21 años ganaba para sus cosas y se quedó. Para Revert, los cambios más grandes que se han producido en su trabajo derivan de la digitalización —obligatoria tras la pandemia—, de la burocracia y de la cantidad de mercancía que pasa por sus manos tras la entrada de la Unión Europea. «Antes llegábamos, llegaba el barco, vendíamos, facturábamos y para casa, ahora hay que hacer mucho papeleo», relata Revert. Hay otras que cosas no cambian, como cantar los precios del pescado a viva voz y pararlos diciendo: «mío», algo que, si puede, evita a día de hoy. No cambian el frío ni los madrugones, pero, por lo menos, ahora están bajo cubierta y no a la lluvia como años atrás. «Antes se apuntaba en un bloc, facturabas a mano y ahora, se apunta en una tablet», explica Revert que se ha tenido que operar de las cuerdas vocales tras casi cuarenta años de oficio. «Antes se vendía el pescado en cajas de madera de 30 kilos, algo que ahora sanitariamente no está permitido, se vendía al aire libre, había tanta mercancía que teníamos que andar por encima de las cajas. Ahora hay muchas más medidas sanitarias, hay que acreditar la trazabilidad de la mercancía», comenta y recuerda que, en la lonja tiene que haber «confianza» entre quien vende y quien compra. «Yo tengo quien venga detrás cuando me jubile, pero muchas casas de venta, muchas pescaderías y barcos van a desaparecer por falta de relevo generacional. «En el mar, ahora, los salarios son buenos, pero es un trabajo manual y esclavo, no es estar delante de un ordenador», relata Revert, que se levanta a las tres de la mañana y acaba de trabajar «cuando acaba», sobre media mañana. «Hace 38 años había ocho barcos de Gran Sol diarios, ahora hay cuatro a la semana, cuando los hay», dice Revert, acompañada de otro histórico del puerto, Pablo Lemus. La asociación no ceja en su empeño de que se rebaje el IVA al pescado para fomentar su consumo.
«En verano atendemos más emergencias pero de menos entidad que en invierno»
Roberto Pereira es el jefe de Salvamento Marítimo del Centro de Coordinación de Salvamento de A Coruña, aunque nació en León, toda su vida ha estado ligada al mar —ya su padre era marino militar—, primero, como estudiante en A Coruña, después, como trabajador en barcos noruegos, navegando por el mundo a bordo de petroleros, gaseros y quimiqueros. Fue en 1996 cuando ya siendo capitán, aprobó la oposición de Salvamento Marítimo y empezó un periplo de varios años para poder regresar a A Coruña donde está de jefe desde 2020. Explica que no hay compañeros que lleven muchos años aquí porque la torre de control acaba de cumplir treinta y porque es un destino ansiado por los funcionarios, así que, es necesario bregarse en puertos más lejanos para poder regresar.
«Cuando yo empecé había muy pocas torres de control marítimo, ahora hay veinte en toda la costa española y un centro nacional en Madrid», explica Pereira, que ha visto cómo las nuevas tecnologías han redundado en la seguridad de las embarcaciones y de sus tripulantes. Destaca varios puntos clave en la historia del puerto coruñés, el Prestige, que derivó en un aumento sustancial de medios para el Salvamento Marítimo, pasando de cuatro a once helicópteros; la entrada en funcionamiento del puerto exterior, que incrementó el tráfico de mercancías y, en los últimos cinco años, el auge de los cruceros. En los últimos diez años el gran salto de calidad en el Salvamento Marítimo ha venido de la mano de la tecnología. «Antes cuando tenías un barco navegando lo podías identificar por el radar pero no sabías qué barco era si no lo llamabas. Ahora, con los sistemas electrónicos modernos toda esa información llega a los centros sin hablar con el barco. Eso aporta seguridad», sentencia Pereira, que apunta a que el peor mes para su trabajo es diciembre, porque las intervenciones que suelen hacer son más graves. «En verano atendemos muchas emergencias, pero suelen ser de embarcaciones deportivas y de poco peligro, en invierno las intervenciones suelen ser de más entidad, con pesqueros o mercantes», explica Pereira. «Cualquier mariscador hoy en día lleva un traje de neopreno, se usan mucho más chalecos salvavidas, cuentan con equipos electrónicos. Se ha mejorado un montón», dice este veterano del puerto.
«Creo que de aquí a dez anos na dársena non vai quedar un barco de pesca»
«Eu, cando entrei na lonxa do Muro por primeira vez, flipei. Viña da Costa da Morte para estudar na Laboral porque eu quería ser patrón de pesca, aínda que xa tiña decidido que quería dedicarme á baixura, quería probar [e probou catro anos no Gran Sol]. Baixar da estación de autobuses, pasar por diante do Corte Inglés e, á altura de Bonilla, empezar a ver aquelas antenas tan altas dos barcos de ferro que había antes, para min era un mundo totalmente distinto», recoñece o mariñeiro e poeta Xosé Iglesias, a bordo do Primero Villar, o barco co que leva navegando 21 anos. Iglesias bota en falta que o porto estea aberto á cidade, como o estaba cando el era un rapaz, pero tamén moitas outras cousas, como a falta de relevo xeracional. Lamenta tamén a cantidade de burocracia e de controis aos que están sometidos porque dificulta o seu día a día.
«Isto cambiou para moi mal, eu creo que agora mesmo na Coruña hai máis inspectores de pesca que mariñeiros. Non ten sentido que un barquiño como o meu, no que andamos dous e que nunca nos imos facer millonarios porque facemos pesca de subsistencia esteamos nas cotas industriais e que nos obriguen a tirar peixe porque se acabou a cota», relata Iglesias, que dá «grazas á emigración» porque o seu tripulante é de fóra e, sen el, non tería fácil atopar compañeiro de traballo. «Eu penso que aínda que puxeramos un salario de 3.000 euros ao mes non atopabamos quen nos viñese traballar», explica Iglesias.
«En Europa pensan que un barco de pesca é unha oficina e que os peixes veñen dándolle a un botón, e non é así, hai que dobrar o lombo, hai que erguerse moi cedo... Eu creo que de aquí a dez anos non vai quedar na dársena un barco de pesca e quen di a dársena di Fisterra, di Bueu, Moaña, Cangas... Eu penso que a pesca profesional, cando morra a miña xeración, que fomos os que empezamos desde abaixo cos nosos avós, que nos levaban ás luras, xa non queda nada pero porque fan todo o posible para que marchemos», recoñece e invita a fixarse nos mostradores dos supermercados. «Case todo é de fóra ou de piscifactoría», apunta. A pesar de todo o que cambiou ao arredor do seu oficio, o que segue inalterable é o xeito de pescar. Faise coma sempre, cos mesmos aparellos e nasas, pero tamén co mesmo esforzo das xeracións pasadas.
«O primeiro que aprendías aquí era a andar por enriba das caixas do peixe»
«O primeiro que aprendías aquí era a andar por enriba das caixas do peixe, porque había tantas que non había por onde pasar. Non entraban na lonxa», explica Xosé Lois Fernández Íñiguez, que entrou a traballar no Porto da Coruña no ano 1991, primeiro, como peón, dando auga aos barcos, despois, logo de aprobar unha oposición, nas básculas durante oito anos e, no ano 2000, cando se venderon os guindastres, pasou ao corpo de celadores e gardapeiraos. Coa modificación na lexislación no 2003 tanto el coma outros compañeiros integráronse na Policía Portuaria. Íñiguez viu cambiar moito o porto porque aínda se lembra de ver os barcos abarloados no peirao porque non había atraques dispoñibles para todos, cando non tiñan coches para facer o servizo e era todo a pé. Lembra tamén as leas cando o bar do porto estaba aberto a toda a cidadanía e se xuntaban os homes que viñan do mar cos que aínda non remataran a festa da fin de semana. «Había días que parecía unha película de Bud Spencer», bromea o seu compañeiro Xabier García, que leva xa vinte anos como policía portuario e que destaca que a profesión de «celadores e gardapeiraos é unha das máis antigas a nivel de seguridade, porque existía xa no século XVIII». Aínda que con moitos cambios lexislativos, os dous axentes concordan en que o seu traballo ten como obxectivo que as persoas que estean a traballar nas instalacións portuarias o fagan en condicións de seguridade. «A min o que máis me gusta é que todos os días son diferentes, pásanme antes oito horas aquí que seis nas básculas. Antes tiñamos unha función administrativa, encargabámonos do tema fiscal do peixe, que agora non levamos nada salvo algún control aleatorio.Tiñamos que controlar o peixe que viña e a que prezo se vendía porque a Autoridade Portuaria cobraba o 2% do valor da pesca, se o levaban para fóra tiñamos que facer unha guía para que o puidesen sacar, que xa tiña outra taxa, cobrabamos en efectivo, tiñamos que levar os cartos a casa e faciamos a entrega cada dez días», lembran Íñiguez e García, que deixaron atrás esas tarefas e agora desenvolven outras «parecidas ás que pode ter a Policía Local pero dentro do porto», en tanto que atenden «a seguridade das persoas e da circulación», en definitiva, velar porque o día a día nos peiraos sexa cómodo para todos.
