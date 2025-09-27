Trasladado un bebé al hospital después de que un coche golpease el carrito en el que iba en Os Rosales, A Coruña
Fuentes conocedoras del accidente indican que fue un "toque" y que el niño no tenía lesiones aparentes, pero que se le envió a un establecimiento sanitario por prudencia
Un coche golpeó a un carrito de bebé en la tarde de este sábado a la altura del número 23 de la calle Manuel Azaña, en Os Rosales, y la criatura que viajaba en él fue trasladado al hospital aunque no tenía lesiones visibles. De acuerdo con el 112, un particular avisó del accidente, que ocurrió sobre las 15.43 horas, y al lugar acudieron servicios de urgencias sanitarias y de Policía Local. Según con fuentes conocedoras del siniestro, los padres estaban cruzando la vía con el carrito cuando un automóvil "le dio un toque" a este, pero el bebé no sufrió ninguna lesión visible y no resultó atropellada. Aún así, se le envió al hospital "por si acaso", para que se le realizara una revisión médica.
