Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trasladado un bebé al hospital después de que un coche golpease el carrito en el que iba en Os Rosales, A Coruña

Fuentes conocedoras del accidente indican que fue un "toque" y que el niño no tenía lesiones aparentes, pero que se le envió a un establecimiento sanitario por prudencia

Vehículo de la Policía Local de A Coruña.

Vehículo de la Policía Local de A Coruña. / Víctor Echave

Enrique Carballo

Un coche golpeó a un carrito de bebé en la tarde de este sábado a la altura del número 23 de la calle Manuel Azaña, en Os Rosales, y la criatura que viajaba en él fue trasladado al hospital aunque no tenía lesiones visibles. De acuerdo con el 112, un particular avisó del accidente, que ocurrió sobre las 15.43 horas, y al lugar acudieron servicios de urgencias sanitarias y de Policía Local. Según con fuentes conocedoras del siniestro, los padres estaban cruzando la vía con el carrito cuando un automóvil "le dio un toque" a este, pero el bebé no sufrió ninguna lesión visible y no resultó atropellada. Aún así, se le envió al hospital "por si acaso", para que se le realizara una revisión médica.

TEMAS

  1. Despliegue policial en la calle San Andrés, de A Coruña, por la muerte de una persona ante la Iglesia Castrense
  2. El Huevito de A Coruña encuentra nuevo dueño en el Bico Bar
  3. Un piso por 33.000 euros en la plaza de Vigo de A Coruña: la nueva subasta de la Seguridad Social
  4. Soledad, de 86 años, estudia inglés en la Escuela de Idiomas de A Coruña: «Aprendo por placer, así que vengo tranquila a los exámenes»
  5. La plataforma de coches VTC Bolt anuncia su desembarco en A Coruña ante la sorpresa de los taxistas
  6. La alcaldesa de A Coruña, sobre las obras del Chuac: «Que no nos tomen el pelo»
  7. RTVE reclama 4,2 millones por dejar La Terraza y el Concello de A Coruña le da 188.000 euros
  8. Un juzgado exime al Concello de A Coruña de pagar quince millones a Tranvías por la bajada de tarifas

La feria navideña más esperada por los 'larpeiros' regresa a A Coruña

La feria navideña más esperada por los 'larpeiros' regresa a A Coruña

Trasladado un bebé al hospital después de que un coche golpease el carrito en el que iba en Os Rosales, A Coruña

Trasladado un bebé al hospital después de que un coche golpease el carrito en el que iba en Os Rosales, A Coruña

Quevedo arrasa en A Coruña ante 11.000 personas

Quevedo arrasa en A Coruña ante 11.000 personas

Cierra la confitería Glaccé: "Hicimos todos los roscones que pudimos y con todo el cariño del mundo"

Cierra la confitería Glaccé: "Hicimos todos los roscones que pudimos y con todo el cariño del mundo"

Detenido en A Coruña por obtener imágenes sexuales de menores a través de redes sociales

Detenido en A Coruña por obtener imágenes sexuales de menores a través de redes sociales

El entorno de la Torre dispondrá de 30 nuevas plazas de aparcamiento

El entorno de la Torre dispondrá de 30 nuevas plazas de aparcamiento

El Puerto de A Coruña celebra el acuerdo con Repsol para trasladarse a punta Langosteira y liberar 90.000 metros de muelles

El Puerto de A Coruña celebra el acuerdo con Repsol para trasladarse a punta Langosteira y liberar 90.000 metros de muelles

La Orquesta Sinfónica ofrece 20 conciertos solidarios en centros sociales, culturales y asistenciales

La Orquesta Sinfónica ofrece 20 conciertos solidarios en centros sociales, culturales y asistenciales
Tracking Pixel Contents