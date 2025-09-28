La Carrera de la Mujer tiñe de rosa el paseo con 8.000 dorsales

La Carrera de la Mujer ha reunido a más de 8.000 participantes que recorrieron 6,3 km, desde Riazor a la Torre de Hércules, para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer, promover la investigación preventiva y reivindicar los derechos de las mujeres contra la discapacidad. El paseo marítimo se tiñó de rosa con los dorsales de las participantes, que rindieron un homenaje antes de la salida a la coruñesa Julia Benedetti, olímpica gallega de skateboarding en los Juegos de Tokyo y en París. Ángela Viciosa, Alicia Álvarez y Lara Solsona fueron las primeras en llegar a la meta en esta edición.

Carrera de la Mujer en A Coruña: 6,3 km para recaudar fondos contra el cáncer / Carlos Pardellas

La organización de la Carrera de la Mujer ha realizado una aportación de 90.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer y de 1.000 euros a Wanawake Muller, que lucha contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia hacia las mujer, a la Fundación GEICAM y a la Asociación Clara Campoamor.

La Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia, ACADAR, y la asociación deportiva Bolboretas Coruña Dragon Boat colaboran con la prueba solidaria que buscar promover la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre las mujeres de todas las edades, además de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer y combatir la violencia de género.