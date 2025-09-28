Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Carrera de la Mujer tiñe de rosa el paseo con 8.000 dorsales

Ángela Viciosa, Alicia Álvarez y Lara Solsona fueron las primeras en llegar a la meta en esta edición

Carrera de la Mujer en A Coruña: 6,3 km para recaudar fondos contra el cáncer

Carrera de la Mujer en A Coruña: 6,3 km para recaudar fondos contra el cáncer

Carlos Pardellas

RAC

La Carrera de la Mujer ha reunido a más de 8.000 participantes que recorrieron 6,3 km, desde Riazor a la Torre de Hércules, para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer, promover la investigación preventiva y reivindicar los derechos de las mujeres contra la discapacidad. El paseo marítimo se tiñó de rosa con los dorsales de las participantes, que rindieron un homenaje antes de la salida a la coruñesa Julia Benedetti, olímpica gallega de skateboarding en los Juegos de Tokyo y en París. Ángela Viciosa, Alicia Álvarez y Lara Solsona fueron las primeras en llegar a la meta en esta edición.

Carrera de la Mujer en A Coruña: 6,3 km para recaudar fondos contra el cáncer

Carrera de la Mujer en A Coruña: 6,3 km para recaudar fondos contra el cáncer

Ver galería

Carrera de la Mujer en A Coruña: 6,3 km para recaudar fondos contra el cáncer / Carlos Pardellas

La organización de la Carrera de la Mujer ha realizado una aportación de 90.000 euros a la Asociación Española Contra el Cáncer y de 1.000 euros a Wanawake Muller, que lucha contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia hacia las mujer, a la Fundación GEICAM y a la Asociación Clara Campoamor.

La Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia, ACADAR, y la asociación deportiva Bolboretas Coruña Dragon Boat colaboran con la prueba solidaria que buscar promover la práctica del running y del ejercicio aeróbico entre las mujeres de todas las edades, además de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer y combatir la violencia de género.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hicimos todos los roscones que pudimos y con todo el cariño del mundo
  2. Despliegue policial en la calle San Andrés, de A Coruña, por la muerte de una persona ante la Iglesia Castrense
  3. El Huevito de A Coruña encuentra nuevo dueño en el Bico Bar
  4. Un piso por 33.000 euros en la plaza de Vigo de A Coruña: la nueva subasta de la Seguridad Social
  5. Soledad, de 86 años, estudia inglés en la Escuela de Idiomas de A Coruña: «Aprendo por placer, así que vengo tranquila a los exámenes»
  6. Un juzgado exime al Concello de A Coruña de pagar quince millones a Tranvías por la bajada de tarifas
  7. La concesión de los polideportivos de O Castrillón y San Diego, en A Coruña, durará 30 años: así subirán las tarifas
  8. Huelga de profesorado en A Coruña: así es el seguimiento colegio a colegio

La Carrera de la Mujer tiñe de rosa el paseo con 8.000 dorsales

La Carrera de la Mujer tiñe de rosa el paseo con 8.000 dorsales

Xosé Lois e Xabier, dous policías portuarios da Coruña: «O primeiro que aprendías aquí era a andar por enriba das caixas do peixe»

Xosé Lois e Xabier, dous policías portuarios da Coruña: «O primeiro que aprendías aquí era a andar por enriba das caixas do peixe»

Traballadores veteranos do porto da Coruña: «Cando entrei por primeira vez na lonxa do Muro, flipei»

Traballadores veteranos do porto da Coruña: «Cando entrei por primeira vez na lonxa do Muro, flipei»

Sonia Revert, 38 años en el puerto de A Coruna: «Hace años había ocho barcos de Gran Sol al día, ahora entran cuatro a la semana»

Sonia Revert, 38 años en el puerto de A Coruna: «Hace años había ocho barcos de Gran Sol al día, ahora entran cuatro a la semana»

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 28 de septiembre

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 28 de septiembre

Repsol a punta Langosteira y 90.000 metros cuadrados libres frente a San Diego

Repsol a punta Langosteira y 90.000 metros cuadrados libres frente a San Diego

Miguel Lorenzo, portavoz del PP en A Coruña: «Hay que dar seguridad jurídica para que se pongan en alquiler los pisos vacíos»

Miguel Lorenzo, portavoz del PP en A Coruña: «Hay que dar seguridad jurídica para que se pongan en alquiler los pisos vacíos»

El presidente de UNEF y un grupo saudí proyectan dos centros de datos en A Coruña

El presidente de UNEF y un grupo saudí proyectan dos centros de datos en A Coruña
Tracking Pixel Contents