Chago, o ferreiro que 'curou' a María Pita e dona Emilia: «Quedamos catro, coma quen di»
Santiago Martínez Otero, máis coñecido como Chago, é un artesán que destaca polo seu traballo no patrimonio. Polas súas máns pasaron a estatua de Pardo Bazán, as farolas do Teatro de Rosalía de Castro ou a lanza de María Pita. Actualmente traballo na conservación do emblemático Banco de España
Santiago Martínez Otero, máis coñecido como Chago, leva décadas entregado á forxa tradicional e á restauración do patrimonio. Formado na Escola Taller de Restauración e Rehabilitación de Santiago de Compostela, pronto entendeu que o seu camiño sería o da aprendizaxe constante. «Cando vía que chegaba a un punto no que non podía aprender máis, cambiaba de empresa, porque o que eu quería era aprender», lembra. Tras ser traballador doutros, decidiu traballar pola súa conta con Forxa Chago, mergullándose nun mundo no que, segundo di, «había unha carencia grande» e no que moitas veces tocaba remar contra corrente: «Moita xente traballa sen respectar as técnicas tradicionais».
En Galicia, explica, «quedamos catro como quen di» dedicados a mantener viva unha maneira de facer que requiere tempo, coñecemento e respecto polas pezas. Unha cidade que apostou polo seu saber facer é A Coruña, onde Chago desenvolveu boa parte deo seu traballo máis recoñecible.
O seu primeiro encargo na cidade foi no xardín de Méndez Núñez, coa reparación dunha aguia de ferro xunto á restauradora Iria López Baltar. Logo chegaron intervencións que hoxe en partes da paisaxe sentimental da cidade: a figura de pedra de Emilia Pardo Bazán, que perdera un dedo; a escultura do can guía, a estatua de Breogán en San Cristóbal, que tiña un brazo roto; as farolas do teatro Rosalía e do Concello; ou mesmo a figura de María Pita, cando unha lona arrincada polo vento rompeu a lanza da heroína coruñesa: «Non podía estar María Pita sen a súa lanza en Noiteboa e Aninova porque é un icono da cidade». Así que para cumprir os prazos, Chago tivo que traballar sen descanso facendo horas extras conseguindo repoñer a estatua.
Entre todos estes proxectos, hai un que destaca pola súa dificultade e valor histórico: o portal do cemiterio de San Amaro: «Ten 200 anos e nunca fora tocado. O formato do ensamble era moi peculiar, moi propio da zona, foi unha marabilla ver as técnicas que tiñan. Foi complexo, pero agradecido, porque deses traballos sacamos moita información», explica. Un labor no que a documentación exhaustiva é fundamental: «Hai que facer fotos, contar como estaba cando comezas a traballar na peza e que intervecións se fan, xa que están protexidas por Patrimonio».
Na actualidade traballa na segunda fase da restauración do Banco de España, un proceso que require desmontar, reproducir as pezas que faltan e volver a montar as reixas que rodean este emblemático edificio: «Hai que entender que estamos na Coruña, que o salitre está aí, que hai moitos vehículos, que afecta ás pedras e aos metais». Os traballos de restauración comezaron fai dous anos, pero primeiro acometeron a parte baixa do edificio, e agora traballan na zona de arriba: «Primeiro esperamos a ver como reaccionaban as pezas nas que traballamos na primeira fase, para logo continuar coas de arriba».
A presión nun traballo así é constante: «Non te podes equivocar. Se a lastimas e as fastidias, estás estropeando o patrimonio dunha ciudade e dun Estado. Non é so a peza, senón todo o que representa». Para Chago, restaurar non é devolver un aspecto brillante e novo, senón manter a memoria orixinal: «Quero que se atope a peza como foi feita, que non se note que pasamos por ela. O patrimonio é de todos e ten que haber respecto, sexa unha igrexa, unha mezquita ou unha sinagoga».
Quizáis por esta metodoloxía tan seria, as administracións e as entidades culturais acoden ao seu taller cando se trata de salvar pezas ao límite. De feito, o Concello de Santiago de Compostela concedeulle a distinción Alba de Compostela 2025, unha condecoración que se outorga en honra á profunda vinculación coa capital galega, xa sexa a través da súa actividade profesional ou da súa traxectoria persoal. Chago msotra a súa satisfacción e sinala que «cando queren conservar pezas que de verdade foron maltratadas, que pouco lles queda de vida, a única forma de manteleas ben é acundido a un artesano, senón vai ser difícil que alguén cho leve a cabo».
Suscríbete para seguir leyendo
- Despliegue policial en la calle San Andrés, de A Coruña, por la muerte de una persona ante la Iglesia Castrense
- El Huevito de A Coruña encuentra nuevo dueño en el Bico Bar
- Un piso por 33.000 euros en la plaza de Vigo de A Coruña: la nueva subasta de la Seguridad Social
- Soledad, de 86 años, estudia inglés en la Escuela de Idiomas de A Coruña: «Aprendo por placer, así que vengo tranquila a los exámenes»
- La plataforma de coches VTC Bolt anuncia su desembarco en A Coruña ante la sorpresa de los taxistas
- La alcaldesa de A Coruña, sobre las obras del Chuac: «Que no nos tomen el pelo»
- RTVE reclama 4,2 millones por dejar La Terraza y el Concello de A Coruña le da 188.000 euros
- Un juzgado exime al Concello de A Coruña de pagar quince millones a Tranvías por la bajada de tarifas