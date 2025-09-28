El cocinero viajero que encontró su pasión tras una llamada con su madre

Como si de un concursante del mítico concurso ¿Quién quiere ser millonario?, una llamada que funcionó como comodín cambió la vida de Moncho Bargo: «Yo no había trabajado nunca en cocina y me presenté a un trabajo cuando emigré a Reino Unido. El día antes, estuve cuatro horas al teléfono con mi madre que me explicó cómo se hacía una bechamel o cómo se cocinaba un pescado. Al final me cogieron y así empecé», recuerda.

A partir de ahí, el camino se fue trazando solo. Descubrió su pasión por una profesión en la que el trabajo «tiene un retorno», como el placer que sienten los clientes tras una buena comida.

Moncho Bargo se define como un «autodidacta» que fue acumulando experiencia y empapándose de la comida callejera en sus viajes: «Recientemente estuve en Japón. Allí en restaurantes nos sentaríamos en cinco, el resto fue todo en puestos de la calle».

En su regreso a A Coruña, estaba al cargo del grupo SPOOM, responsable de O Tío Xan o Fire Capitano, cuando le llegó una gran oportunidad junto a su socio Javi Freijeiro: «Ganamos Incitus [una iniciativa de apoyo a negocios hosteleros innovadores] y a partir de ahí pusimos viento en popa a montar nuestro propio restaurante». Ambos cocineros se conocieron porque Moncho trabajaba con la mujer de Javi en La Postrería, otra de las experiencias clave del chef.

En Pracer, los chefs hacen una cocina «gamberra y viajera». Moncho Bargo señala que «me gustan las especias, las comidas callejeras y la comida con mucho sabor». El cocinero también destaca su pasión por la parrilla. «Yo casi siempre he trabajado al lado de la brasa».

Aunque siente pasión por su profesión, hay algo que valora todavía más: «Yo intento compaginar mucho la familia con la cocina, pero mi mujer y mi hija están por delante. Eso sí, los días que estamos en el restaurante trabajamos a tope. A mi me gusta mucho mi profesión y al final creo que gusta el cariño que le ponemos. La gente siempre nos ve contentos cuando entran por la puerta».

Otro aspecto que destaca el cocinero de su carrera es la música: «Pracer tiene una inspiración 50% música y 50% gastronomía». Para el chef esos dos mundos «dialogan perfectamente» y recuerda iniciativas como el Soundhood de Estrella Galicia, donde colaboran creando platos para la ocasión: «Siempre se puede hacer un buen plato ligado a la música».

El chef termina con un consejo para los futuros talentos de los fogones: «Que tengan paciencia, es un mundo que te quita cosas, pero que también te da mucho».

Oído Cocina