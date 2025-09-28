¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 28 de septiembre

Música y humor en el gran ‘show’ de ‘El Rey León’

17.00 horas | Un elenco de26 personas, entre actores, especialistas, bailarines, músicos y cantantes, promete llevar a los espectadores a un «reino mágico» con sus coreografías y efectos especiales.

Palexco

Yincanas dirigidas a público familiar en el museo

13.15 horas | Están pensadas para niños de seis a doce años.

Muncyt

La pianista Elsa Muñiz presenta ‘New Beginnings’

19.00 horas | Se trata del segundo álbum instrumental de la compositora gallega, un libro-disco que incluye nueve microrrelatos y nueve caligramas para acompañar la narración instrumental. Lo introducirá a través de un concierto.

Hotel Meliá María Pita

Noites do Porto ofrece el debut de Océano Eskizo

21.00 horas | Lo integran los músicos Johnny Rotring, Pedro Granell, Ricardo Saavedra, Beni Glez-Dans y Luis Jarri.

Mardi Gras

Adaptación de una ópera de Mozart con guiños a Barbie

19.00 horas | La 73 temporada de Amigos de la Ópera de A Coruña ofrece la segunda representación de una producción propia de La finta semplice, firmada por Gianmaria Aliverta y con inspiración de la popular muñeca. Pone música la Sinfónica, dirigida por Giuseppe Sabbatini.

Teatro Colón

Paseo por espacios ligados a As Vellas de Mens

12.00 h. | Está guiado por Icía Varela y por Xosé Manuel Varela. No se precisa inscripción previa.

Salida del Teatro Colón