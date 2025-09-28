A Coruña ronda las 40 estafas de criptomonedas este año: llegan a superar los 200.000 euros

Las criptomonedas o criptos han pasado en pocos años de ser en una curiosidad a convertirse en una de las grandes reservas de riqueza del mundo, con el precio del Bitcoin por encima de los 90.000 euros y el de Ethereum cerca de los 3.500. Y los criminales han dado un paso adelante para estafar a los interesados en invertir en ellas. En los últimos meses ha habido un repunte de delitos ligados a las criptos en A Coruña, y la Policía Nacional ha registrado unas 40 denuncias desde inicios de año, con un repunte desde mayo o junio; es un volumen reducido si se compara con otros delitos pero importante porque suponen cantidades elevadas. «Rondan entre pocos cientos de euros y algo más de 200.000», explica Diego Arceo, jefe del grupo de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional de Lonzas.

Los criminales se aprovechan de la popularidad de activos como el Bitcoin como una «excusa más para captar el dinero de las víctimas», al igual que en otros esquemas más clásicos se utiliza el oro o las inversiones inmobiliarias a manera de gancho. Las criptomonedas no son la estafa en sí, y operar con ellas es legal en España, pero los delincuentes usan su nombre para engañar a personas interesadas en este mundo. En algunos casos crean anuncios para captar a gente que quiere invertir, posicionándolos en Internet y las redes sociales y ofreciendo alta rentabilidad.

También hay delincuentes que practican la «estafa del amor», es decir, que manipulan a una víctima con la que desarrollan una relación personal por la Red, y que le ofrecen invertir en criptos, prometiéndole también grandes retornos. Finalmente, hay organizaciones criminales que contratan a personas por internet para que hagan tareas como dar likes o hacer pequeñas transferencias de dinero, y que, llegado un punto, les ofrecen la oportunidad de «invertir en criptomonedas con rentabilidad asombrosa». «Los malos no se dedican a un solo tipo de estafa, e igual tienen ocho o diez en paralelo», desarrolla Arceo.

Entre las víctimas hay personas de todas las edades, pero los delincuentes buscan «a la gente que está más necesitada; un perfil bastante repetido es gente mayor que busca dejar un poco arreglada la vida para sus hijos, y los pobres pierden todo». También quieren que la víctima tenga poca cultura financiera, pues las enormes rentabilidades que prometen, con cifras como el 20% mensual, serían reconocidas como estafas por personas mejor informadas. Las criptomonedas, recuerda Arceo, a veces suben, pero otras veces bajan, por lo que no tiene sentido que se ofrezcan inversiones en las que la rentabilidad es segura.

Una vez que los criminales han captado a su víctima, la convencen para que se abra una cuenta en un exchange, una página para comprar y vender criptomonedas, y le dicen que tiene que instalar un programa. Este les permite entrar, en remoto, en su dispositivo electrónico. La víctima hace las primeras transferencias, que acaban en el bolsillo de los delincuentes y empieza el engaño: le envían el enlace a una web en la que se ve cómo su inversión está creciendo, cómo el dinero con el que empezó se multiplican en poco tiempo. Llegan, incluso, a remitirle dinero para que no desconfíe. Convencidos de que han encontrado una forma de multiplicar sus ahorros, los estafados van metiendo más y más dinero, hasta llegar a decenas y centenares de miles de euros, que, en sus pantallas, van subiendo y subiendo.

Pero «el problema llega cuando quieren cobrar». Empiezan las excusas. Algunas víctimas denuncian (otros no lo hacen, por vergüenza o porque no quieren que se entere su entorno). «La tasa de resolución es alta», indica el policía, en el sentido de que se identifican las cuentas desde las que se cometen las estafas y la identidad que las creó, pero normalmente es falsa. La tasa de recuperación del dinero «no es alta», admite, aunque es recomendable denunciar cuanto antes, pues si no se hace no hay ninguna esperanza.

Este tipo de delito, señala Arceo, lo comete «criminalidad organizada de muy alto nivel», con capacidad para operar en países con los que es difícil colaborar y mover rápido el dinero. Los policías que los combaten se encuentran con trabas que les hacen tener menos agilidad. «Si tengo que oficiar a un juzgado, porque hay datos que están protegidos y no puedo vulnerar derechos, lleva un tiempo, y en estos casos el tiempo es igual a pérdida de dinero», resume Arceo.

«Sentido común»

Una forma de precaverse de este tipo de estafas, señala Arceo, es emplear el «sentido común» y de las ofertas que prometen altas rentabilidades. Además, como «al final es muy raro que seas la primera víctima y estas estafas saltan rápido», lo más probable es que otras personas hayan detectado ya a los timadores y advertido de ellos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene una guía y buscador de lo que el propio organismo público llama «chiringuitos financieros», esto es, entidades que ofrecen servicios financieros sin estar autorizadas. Se puede consultar en su web, cnmv.es.

Es importante no caer en las redes de los timadores. Los datos de la víctima se reciclan en la propia organización criminal que realizó la estafa, o en otras, y se usan para posteriores delitos. «Una vez que entras en este circuito es muy complicado salir, te arruinas la vida», indica Arceo. En algunas ocasiones, los delincuentes se hacen pasar por bufetes de abogados especializados en recuperar los fondos de los estafados y los timan otra vez.