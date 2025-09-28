Cuatro Caminos y plaza de Pontevedra, lugares con más accidentes de buses en A Coruña

Dos de los lugares de la ciudad con una mayor intensidad de tráfico son los puntos donde se concentra un mayor número de accidentes de los autobuses del transporte público urbano. El actual Plan de Seguridad Vial de la Compañía de Tranvías, iniciado en 2024 y con vigencia hasta 2029, menciona que la plaza de Pontevedra y la glorieta de Cuatro Caminos son las zonas donde se producen más siniestros, a lo que, además de la densidad de la circulación, contribuye el que son uno de los ejes de los recorridos de los buses coruñeses junto con la plaza de Ourense.

Un dato relevante que aporta la encuesta realizada a los empleados de la compañía es que casi el 68% piensa que la entrada y salida de las cocheras, situadas en la carretera de los Fuertes, supone un riesgo de accidente por su complejidad, a lo que se suma el tráfico que generan los centros escolares de la zona en las horas punta.

El documento elaborado por la concesionaria del transporte municipal señala además que las líneas 14, 11, 4 y 6 son en las que se cada año ocurren más accidentes, aunque en 2024 también se citan la UDC y la 5, un dato que la empresa califica de «normal» porque son recorridos con una alta frecuencia de paso, que atraviesan buena parte de la ciudad y que «se mueven por zonas de mucho tráfico y con un número elevado de personas usuarias».

Sobre la responsabilidad de los siniestros, el informe de Tranvías señala que «en el 60% de los casos» es ajena al personal de la compañía, tanto en los que no hay daños a otros vehículos o a personas como en los que sí se producen, mientras que un 32% de los casos es atribuible a sus empleado y en otro 8% «no se ha podido determinar la culpabilidad».

La estacionalidad parece no tener relevancia al analizar el volumen de accidentes, ya que habitualmente es agosto el mes con un menor número, lo que Tranvías atribuye a un descenso del tráfico por las vacaciones, aunque también advierte de «la distribución de los siniestros a lo largo del año es bastante uniforme» y que es en el último trimestre donde se aprecia que hay más casos. Uno de los aspectos más curiosos que cita el Plan de Seguridad Vial es que «más del 70% de los siniestros se producen en días no lluviosos», lo que para la empresa «demuestra que esos días se extreman las precauciones» a pesar de que el peligro es mayor y de que el tráfico se incrementa de forma notable.

Más de la mitad de los accidentes que sufren los vehículos de Tranvías son colisiones, aunque el año pasado se redujeron, y el 82% del total afectan a otros vehículos o a personas, mientras que en los que no hay otras partes implicadas son el 15%. Los datos de la compañía revelan también que el 30% de estos accidentes se producen lesiones y que las principales causas son la pérdida del equilibrio al arrancar el bus, resbalones o tropiezos, colisiones y frenazos.

Los siniestros cayeron un 2% el año pasado

Los objetivos estratégicos que se marca la Compañía de Tranvías con su Plan de seguridad Vial son reducir en un 2% los accidentes totales y en un 1% los que afectan también a otros vehículos o personas. Los datos reflejan que en 2024 el número de siniestros cayó un 2% y los que implican a otras partes un 5%, por lo que la empresa considera que "se están alcanzando los objetivos fijados".

El análisis de los planes anteriores muestra que entre 2018 y 2020 se logró una rebaja del 9% en los siniestros con relación a los tres años anteriores, que fue del 7% en el caso de los que implican a terceros, aunque entre 2021 y 2023 se constató un crecimiento del 14% que la concesionaria califica de «muy por encima de lo fijado en el objetivo», especialmente en los que sufrieron daños otras partes, que se incrementaron un 17%.

Tranvías dispone de casi un centenar de autobuses de las marcas Mercedes Benz y Man y recientemente adquirió su primer vehículo totalmente eléctrico, del que dice que «cuenta con importantes mejoras de cara a la seguridad». Su plantilla está formada por casi 300 personas y transportó el año pasado a 27,5 millones de viajeros. Su contrato concluyó en 2024 y pretende participar en el concurso que convocará el Concello para gestionar el servicio los próximos años.