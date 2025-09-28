«Las fiestas de O Ventorrillo no serían lo mismo sin Los Satélites»

El barrio de O Ventorrillo se prepara para cuatro días de celebración entre el jueves 9 y el domingo 12 de octubre. Serán jornadas de música, encuentro vecinal y recuerdos compartidos. «Son las fiestas para pasarlo bien y para poder hablar con el vecino con el que nunca hablas», explica Aníbal Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de vecinos. El tradicional homenaje a Pucho Boedo, nacido en el barrio, marca el espíritu de la cita. La ofrenda floral en su estatua será el viernes 10. Otro de los actos que cada año se repite es el concierto de Los Satélites. «Sin ellos las fiestas no serían lo mismo», afirma Rodríguez. El grupo, que cada año encabeza el cartel, ya tiene casi asegurada su actuación para 2026. «El día que ellos tocan es el día grande de las fiestas. Incluso cerramos el contrato con un año de antelación», comenta.

El vicepresidente destaca que la comisión busca actividades para todos. Habrá barracas para los más pequeños y el habitual Fondo Vento, un espacio con bandas locales. Entre los artistas están Aixa Romay y Colorado, vecino del barrio que debuta este año. También actuarán grupos de rock «para un público más joven y nocturno». Entre las principales novedades figura el Mercado do Vento, un mercadillo artesanal que se celebrará el sábado 11. «Esperábamos 25 artesanos, pero al final se presentaron más de cien», señala. Una vecina artesana es la encargada de coordinar los expositores, que además aportarán alimentos para la Cocina Económica. para unir «fiesta y solidaridad».

Otra propuesta nueva es el concurso de karaoke. «En el barrio siempre salen artistas. Igual descubrimos alguna estrella», bromea. El pregón del viernes tendrá dos voces. Lo ofrecerán María García, antigua Meiga Mayor vinculada al barrio, y Óscar Castro, gerente de la Cocina Cconómica. «Siempre intentamos que el protagonismo sea para gente de O Ventorrillo o personas que destaquen en la ciudad», subraya el vicepresidente.

La organización recae en un grupo reducido. «La comisión de fiestas somos tres personas, pero contamos con voluntarios, el club de fútbol sala y vecinos que se implican», relata Rodríguez. Agradece de forma especial el trabajo del presidente José Ángel Souto. «Sin él sería imposible. Ha dejado horas después de trabajar para que todo salga bien».

El apoyo municipal también resulta clave. «Con la ayuda del Ayuntamiento podemos pagar a los artistas a tiempo y planificar con tranquilidad», añade. Cada año los organizadores recorren las casas del barrio para recoger aportaciones voluntarias. «La gente responde. Probablemente son, después de las fiestas de agosto de María Pita, las fiestas de barrio más importantes de toda la ciudad».