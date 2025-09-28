«Hay que dar seguridad jurídica para que se pongan en alquiler los pisos vacíos»

¿Cuál cree que es la situación política del Concello?

De parálisis total. Hay un Gobierno que no es capaz de sacar los temas adelante ni de ejecutar el presupuesto y de mucha publicidad, mucha propaganda, mucho anuncio, pero poco de hacer.

La alcaldesa da por hecho que el presupuesto del próximo año se va a aprobar.

El problema no es que se apruebe el presupuesto, es que se ejecute. Le recomiendo que visite la web del Ayuntamiento, donde está colgada la ejecución del presupuesto del año pasado, y vea que es alarmante la cantidad de partidas que no se ejecutaron y son vitales para la ciudad.

El Gobierno local da prioridad a resolver el problema de la vivienda.

Si quieren resolverlo no deberían haber declarado la zona tensionada, porque donde se declaró, y está ya testado, hay cada vez menos pisos en oferta. Me llama la atención que diga que su preocupación es la vivienda cuando lleva gobernando seis años y esperamos desde hace siete años el famoso edificio de Xuxán de viviendas sociales o el de Pontejos, que lleva casi 19 meses de retraso. ¿Dónde está la política de vivienda en esta ciudad? No existe. Y hay que recordar que durante años en esta ciudad estuvo paralizada la construcción porque fue demonizada y se tardaba años en recibir una licencia para edificar.

Si la zona tensionada no es la solución, ¿cuál es para el PP?

La seguridad jurídica, porque los propietarios tienen miedo a alquilar porque se meten en su casa, no les pagan y encima tienen que pagar la luz y el agua. Hay que incentivar que la gente ponga en alquiler los pisos vacíos. En A Coruña

se habla de que hay entre 20.000 y 30.000 pisos vacíos y si hay seguridad jurídica se pondrían esos pisos en alquiler. Todas las demás medidas son muy populistas, pero tienen un resultado contrario al deseado. Declarar zona tensionada ha sido un error garrafal, y lo estamos viendo, porque al mes siguiente los alquileres en esta ciudad subieron un 8%.

El Gobierno local dice que las competencias en vivienda son de la Xunta y que no las ejerce.

El Gobierno local tiene una inmadurez tremenda en cuanto a responsabilidad política porque siempre es culpa de los demás. Hay competencias estatales, de la Xunta y del Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento no ha ejercido nunca las suyas. Si tenemos unas leyes estatales que no benefician al mercado de la vivienda y que hay que cumplir, ese es el problema. La Xunta es la única que construye e invierte en la ciudad.

Pero durante años no hubo nuevas viviendas sociales en A Coruña.

Pregúntese por qué. Entre otras cosas porque el Ayuntamiento no daba suelo para viviendas sociales o no favorecía dar licencias para la construcción de viviendas. La Xunta para construir necesita primero una licencia municipal y si tardan en dar una licencia municipal para construir una vivienda dos años, ahí tenemos un retraso. Y lo hemos denunciado en el pleno y en el programa electoral, donde dijimos que era necesaria una oficina para dar licencias y que se agilizaran. Lo que no es normal es que en A Coruña se tardara un año y medio o dos en darlas, y ahora tenemos ese problema.

¿Qué opina del Plan de Barrios del Concello?

Mucho anuncio y poca realidad. Llevamos seis años de Gobierno municipal y hay más de 300 millones en inversiones en los barrios que no se han ejecutado. Si aparece un plan de barrios y la alcaldesa no ha hecho nada durante en los seis años anteriores ¿quién la cree? Lo que pasa es que vienen las elecciones y se pone a vender el «voy a…», esa política que tiene esta alcaldesa de que siempre va a hacer algo, de que siempre están trabajando, pero no se les nota, porque el año pasado había una partida de cinco millones para mobiliario urbano y el 99% quedó sin ejecutar, cuando es algo tan sencillo como cambiar los bancos de la calle. La gente ya no traga, ya sabe que la alcaldesa no es creíble y que son todo falsas promesas.

Rey expondrá a los vecinos el Plan de Barrios. ¿Qué le parece ese modelo de participación?

Me gustaría más verla por la calle, no en esas reuniones en las que a veces llevan a los suyos. Lo que no me parece normal es que presente una política de hechos consumados respecto al Plan de Barrios. No va a preguntarles qué es lo que quieren para el barrio, va a contarles la decisión que ha tomado respecto a ese barrio.

Ha dicho que admitirá sugerencias y cambios.

Pongo como ejemplo las casas de Franco. Hasta que los vecinos no salieron a la calle y protestaron, no les cambiaron el proyecto. Va a pasar igual en A Sardiñeira, donde tendrán que salir a la calle para protestar. Que no me vayan diciendo que admiten sugerencias porque el plan está hecho y ella va a hacer el paripé de que va a escucharles.

Hay importantes concesiones municipales sin contrato.

Esto corrobora que la alcaldesa no es creíble. En 2019 dijo que el contrato de la planta de Nostián iba a estar en 2020 y el año pasado que la concesión del bus estaría a finales de ese año, cuando en el actual estamos en septiembre y no sabemos nada. Y el de la basura fue una adjudicación suya que los tribunales anularon. El problema de este gobierno es que no es capaz de gestionar la ciudad. Relato tienen, pero gestión cero. Siempre es el «en breve lo sacaremos». Es un gran problema para la ciudad que tengamos concesiones en servicios públicos esenciales sin contrato porque el servicio que se presta no es el mismo, ya que no puedes exigir las cláusulas del contrato.

El Gobierno local acusa a la Xunta de no querer crear un ente metropolitano para el transporte.

El transporte metropolitano está muy bien solucionado por la Xunta. Y cada vez tiene más usuarios y ayudas económicas, ya que para los menores de 21 años es gratuito. Está funcionando.

Sin embargo, hay protestas en la comarca.

Hay reclamaciones en la comarca. Pero cuando una cosa funciona, ¿por qué la vamos a cambiar? Cada vez hay más usuarios. ¿Por qué vamos a crear otro ente más? Tampoco creo que sea la primera prioridad de este Gobierno municipal.

La alcaldesa es muy crítica con la gestión de la Xunta en las obras del Chuac.

Me llama la atención que lo que dice para los demás no le vale para ella, porque el Chuac es una inversión muy grande y una obra muy compleja y sufre retrasos. Pero ella no se mira a sí misma. Puedo recordar que hace un año denuncié que el mercado de Monte Alto no iba a estar en diciembre y me dijeron que mentía y que era un creador de bulos, cuando hoy sigue sin terminarse. Ya no digamos el edificio de viviendas sociales de Xuxán o el centro de salud de Santa Lucía.

¿Un adelanto de las generales influirá en las municipales?

Yo quiero ser alcalde y estoy trabajando para ello porque creo que voy a ser un buen alcalde. La política municipal tiene otros componentes y la gente puede votar una cosa en municipal y otra cosa en nacional, incluso otra cosa para la Xunta. Es muy personalista y el candidato es importante.

Da por hecho que va a ser el candidato del PP.

Por supuesto. Quiero ser el candidato. No son solo decisiones mías, pero no tengo nada para pensar que no lo voy a ser.

El PP en A Coruña está obligado a obtener mayoría absoluta.

Es una dificultad añadida. Por supuesto que tengo un reto muy grande, porque a ellos con ocho concejales ya les llega para gobernar. Ella lo sabe y por eso hace las cosas que hace. Sé que tengo que sacar 14 concejales, pero si se consiguió una vez, se puede volver a conseguir. Estoy trabajando para ello. Me hace ilusión y creo que puedo ser un buen alcalde. A veces hablamos de los grandes proyectos, pero yo creo que cada coruñés tiene un gran proyecto personal de suyo.