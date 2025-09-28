Los hoteles de A Coruña empiezan este lunes 29 de septiembre a cobrar de 1 a 2,5 euros de tasa turística
Los viajeros que acudan para asistir a congresos o formaciones no pagarán
Los hoteles coruñeses empezarán a cobrar desde este lunes, 29 de septiembre, la tasa turística aprobada por el pleno municipal el pasado junio, con apoyo del PSOE y el BNG y oposición del PP. Los turistas tendrán que pagar entre 1 y 2,5 euros en función del tipo de establecimiento, y, en 2026, se empezará a cobrar también a los cruceristas.
Los propios establecimientos hoteleros serán los encargados de gestionar la recaudación, y harán dos declaraciones al año: una en enero para liquidar el período de julio a diciembre y otra en julio. Hay exenciones, con beneficiarios como los viajeros que pernocten en la ciudad para ir a congresos o actividades formativas.
El Gobierno local defiende que con este cobro se busca un «modelo turístico más sostenible» y descarta que vaya a suponer una pérdida de visitantes. Según el portavoz municipal, José Manuel Lage, «nadie deja de asistir a una ciudad por pagar un euro más por noche». La patronal de los hoteles, Hospeco, considera que sí «va a tirar para atrás a la gente».
