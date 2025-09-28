María Teresa Fernández, nieta mayor de Francisco Miguel: «Recuerdo a mi abuela escribiendo cosas del abuelo»

María Teresa Fernández tiene 78 años, es la nieta mayor del artista Francisco Miguel y de Syra Alonso, la mujer que se encargó de escribir y describir los horrores del franquismo en sus diarios.

A él ya no lo conoció porque el 3 de agosto de 1936 fue detenido y, tan solo 26 días después, su cuerpo sin vida apareció en Bértoa, en Carballo, junto al de Juan Boedo Pardo, Andrés Pinilla Fraga y Pedro Pinilla Calvete, todos ellos asesinados por los sublevados. Sus restos no fueron identificados hasta el mes de septiembre de 2023, cuando fueron exhumados por la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica.

En un acto público, los restos del artista Franciso Miguel serán entregados este lunes a sus familiares y enterrados en el cementerio de San Amaro, a partir de las 12.30 horas. Sobre el hecho de, por fin, saber dónde descansa su cuerpo y poder darle sepultura en su ciudad, María Teresa explica que, siendo «sincera», no le supone el alivio que podría parecer o que aporta a otras familias. Ella, que convivió con su abuela desde los seis años hasta que falleció cuando ella tenía 19, sabe que sufrió mucho por este tema y, pasado tanto tiempo, cierra un capítulo que ya había cicatrizado en falso.

«Si hubiera sido en vida de cualquiera de sus hijos o de mi abuela, hubiera sido maravilloso, pero después de casi 90 años, ha pasado tanto tiempo... Una prima y mi hermana me dijeron lo mismo. A mí me parece un hermoso detalle y lo voy a agradecer toda la vida, pero no es el alivio que podrían imaginar», reconoce María Teresa, del otro lado del teléfono y del océano, ya que reside en México.

Fue uno de sus primos el que envió el ADN para que pudiesen poner nombre y apellidos a los restos encontrados en Bértoa. «Si no es por él, nunca se hubiera podido identificar porque nosotras pensábamos que, después de 89 años, ¿para qué? y él dijo que no, que tenía que ser», confiesa María Teresa Fernández, que es la primera hija de Alberto, el hijo mayor de Syra Alonso y Francisco Miguel.

En su recuerdo se mantiene viva todavía su abuela, siempre atareada, siempre escribiendo, con un carácter para nada fácil y con un dolor que lo impregnaba todo. «Era una mujer difícil, pero una gran mujer. Ella vivía en Cuernavaca, en un lugar que se llamaba La Casona, que había sido un convento o algo así porque tenía muchas habitaciones. A mí me llevaba mi padre, me dejaba con ella y él se regresaba a México. Allí no había televisión porque ella estaba sorda, no la quería para nada, yo la miraba y le decía: ‘deja de escribir’ y ella me miraba y me decía que no, que estaba escribiendo algo muy importante de mi abuelo», recuerda María Teresa. Allí, en esa casa inmensa, Syra le enseñó a usar la imaginación para no aburrirse, a usar su mente para evadirse e idear realidades bien diferentes a las que tenía delante, unos trucos que, con casi ochenta años, María Teresa sigue utilizando si en algún momento la sorprende el aburrimiento.

«Mis abuelos fueron un matrimonio que se amó muchísimo, a ella le rompió su vida totalmente porque era el hombre de su vida y, de hecho, ella nunca más se volvió a casar ni tuvo otra pareja. Para ella fue una tragedia», reconoce María Teresa que recuerda que en su casa nunca fue un tema tabú el hecho de que los franquistas hubiesen asesinado a Francisco Miguel.

«En vida, las hermanas de mi abuela me contaban cosas pero mi abuela solo nos hablaba del momento en el que se lo llevaron detenido y lo que sufrió, nos contaba cuando le llevaba la comida y cuando lo mataron, eso es lo único que nosotros tenemos de recuerdo», relata María Teresa que, si piensa en su abuela, la recuerda siempre escribiendo. No sabía que, esos diarios en los que contaba el horror de la guerra y del régimen franquista se convertirían, con el paso del tiempo, en el libro Diarios (1938-1945), recientemente reeditado por la editorial Alvarellos y que supone un documento único para conocer de primera mano cómo fueron aquellos años.

«Ella se vino a México con sus hijos pero nunca olvidó a mi abuelo y toda su vida fue recordarlo y recordarlo. A mí lo que me contó fue la prisión, por qué lo detuvieron y el dolor que tenía. Mi padre, Alberto, que es el único hijo que nació en España, también sufrió mucho y este mes de septiembre, para él era mortal, porque tenía un dolor que no se le pasaba ni con el paso de los años», recuerda María Teresa y es que, su padre, al ser el mayor de los tres hermanos [Sandro y Juan Ramón], fue el más consciente de todo lo que estaba pasando y el que vivió, mano a mano con su madre, el asesinato de Francisco Miguel, las idas y venidas a la cárcel y la soledad cuando, por fin, supieron que lo habían asesinado. Tenía, entonces, trece años.

«A mí, por ejemplo, ella nunca me contó por qué se había quedado sorda, pero fue mi papá el que me dijo que la habían sentado en una silla para que confesase lo que no podía confesar y, con la culata de un arma, le dieron un golpe que le rompió el tímpano. ¿Sabes qué es para un niño ver eso? Eso se queda para siempre, nunca lo olvidó», reconoce María Teresa.

Este martes, en las Torres de Santa Cruz, en Oleiros, a partir de las 19.30 horas, el profesor de arte Jorge Calle y el miembro de la Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica impartirán una charla sobre la vida y obra de Francisco Miguel. El 3 de octubre, en la asociación Alexandre Bóveda, la investigadora Carmela Galego presentará el libro Diarios, de Syra Alonso, y el martes, 14 de octubre, en el museo de Belas Artes, el investigador Conrado Arranz impartirá una charla sobre la escritura del exilio español en México.

La asociación para la Recuperación da Memoria Histórica ha organizado más de una decena de actos para dar a conocer la vida y la obra de Francisco Miguel, ahora que sus restos han sido identificados y reposarán desde este lunes en el cementerio de San Amaro.