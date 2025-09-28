Quevedo le da al pulpo y al deporte en Riazor

El cantante Quevedo conquistó el Coliseum de A Coruña: 11.000 personas el viernes y casi otras 11.000 el sábado. Llegó el jueves por la tarde con el tiempo suficiente para supervisar que el escenario de 360 grados estuviese perfecto. El viernes se le vio corriendo por Riazor y, antes del primer concierto, comentan que fue a degustar pulpo y ternera gallega como si fueran su dieta oficial de gira. Curiosamente, un millar de fans repitieron los dos shows, demostrando que en A Coruña no solo se aplaude fuerte… también se repite fuerte. La ciudad vibró al ritmo de sus canciones y más de uno todavía tararea sus hits.