Si no lo leo no lo creo

Quevedo le da al pulpo y al deporte en Riazor

ANTÓN PERULEIRO

El cantante Quevedo conquistó el Coliseum de A Coruña: 11.000 personas el viernes y casi otras 11.000 el sábado. Llegó el jueves por la tarde con el tiempo suficiente para supervisar que el escenario de 360 grados estuviese perfecto. El viernes se le vio corriendo por Riazor y, antes del primer concierto, comentan que fue a degustar pulpo y ternera gallega como si fueran su dieta oficial de gira. Curiosamente, un millar de fans repitieron los dos shows, demostrando que en A Coruña no solo se aplaude fuerte… también se repite fuerte. La ciudad vibró al ritmo de sus canciones y más de uno todavía tararea sus hits.

Xosé Lois e Xabier, dous policías portuarios da Coruña: «O primeiro que aprendías aquí era a andar por enriba das caixas do peixe»

«Hay que dar seguridad jurídica para que se pongan en alquiler los pisos vacíos»

El presidente de UNEF y un grupo saudí proyectan dos centros de datos en A Coruña

A Coruña ronda las 40 estafas de criptomonedas este año: llegan a superar los 200.000 euros

El cocinero viajero que encontró su pasión tras una llamada con su madre

Chago, o ferreiro que 'curou' a María Pita e dona Emilia: «Quedamos catro, coma quen di»

Traballadores veteranos do porto da Coruña: «Cando entrei por primeira vez na lonxa do Muro, flipei»

