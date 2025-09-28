Sho-Hai y La Casa Azul brillan en Noites do Porto

El festival Noites do Porto vivió ayer sábado una jornada intensa en A Coruña con la celebración del 30º aniversario del Bristol en Os Tigres Rabiosos, y una noche marcada por el hip hop de Sho-Hai en el Playa Club y la energía pop de Juligan, antes del vibrante concierto en el Muelle de Batería con el que La Casa Azul celebró sus 25 años, seguido de una gran y animada afterparty.

El muelle de la Batería vive ‘La Revolución Sexual’ con La Casa Azul / Andrea Sánchez

Hoy domingo la música sigue con Océano Eskizo en la sala Mardi Gras a partir de las 20.30 horas.