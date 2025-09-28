Sonia Revert, 38 años en el puerto de A Coruna: «Hace años había ocho barcos de Gran Sol al día, ahora entran cuatro a la semana»

Hace 38 años que Sonia Revert empezó a trabajar en el Puerto de A Coruña de mano de su abuela. Su ilusión era comprarse un coche de segunda mano, así que, necesitaba un trabajo de verano que, con el paso de los meses, se convirtió en su negocio y opción de vida. Revert, que fue presidenta de la Asociación de Subastadores de Pescado y Marisco de A Coruña, reconoce que no es que le encantase el trabajo en el muelle, pero a los 21 años ganaba para sus cosas y se quedó. Para Revert, los cambios más grandes que se han producido en su trabajo derivan de la digitalización —obligatoria tras la pandemia—, de la burocracia y de la cantidad de mercancía que pasa por sus manos tras la entrada de la Unión Europea. «Antes llegábamos, llegaba el barco, vendíamos, facturábamos y para casa, ahora hay que hacer mucho papeleo», relata Revert. Hay otras que cosas no cambian, como cantar los precios del pescado a viva voz y pararlos diciendo: «mío», algo que, si puede, evita a día de hoy. No cambian el frío ni los madrugones, pero, por lo menos, ahora están bajo cubierta y no a la lluvia como años atrás. «Antes se apuntaba en un bloc, facturabas a mano y ahora, se apunta en una tablet», explica Revert que se ha tenido que operar de las cuerdas vocales tras casi cuarenta años de oficio. «Antes se vendía el pescado en cajas de madera de 30 kilos, algo que ahora sanitariamente no está permitido, se vendía al aire libre, había tanta mercancía que teníamos que andar por encima de las cajas. Ahora hay muchas más medidas sanitarias, hay que acreditar la trazabilidad de la mercancía», comenta y recuerda que, en la lonja tiene que haber «confianza» entre quien vende y quien compra. «Yo tengo quien venga detrás cuando me jubile, pero muchas casas de venta, muchas pescaderías y barcos van a desaparecer por falta de relevo generacional. «En el mar, ahora, los salarios son buenos, pero es un trabajo manual y esclavo, no es estar delante de un ordenador», relata Revert, que se levanta a las tres de la mañana y acaba de trabajar «cuando acaba», sobre media mañana. «Hace 38 años había ocho barcos de Gran Sol diarios, ahora hay cuatro a la semana, cuando los hay», dice Revert, acompañada de otro histórico del puerto, Pablo Lemus. La asociación no ceja en su empeño de que se rebaje el IVA al pescado para fomentar su consumo.