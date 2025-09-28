Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Visitas guiadas, talleres y sesión vermú para celebrar los 57 años del Museo Arqueológico de A Coruña

El próximo fin de semana habrá jornada de puertas abiertas y programación especial con motivo del aniversario

Visitantes en el museo Arqueológico de A Coruña.

Visitantes en el museo Arqueológico de A Coruña. / Víctor Echave

RAC

El Museo Arqueológico celebra el próximo fin de semana su 57 aniversario con una jornada de puertas abiertas, visitas guiadas, conferencias, talleres y sesión vermú. La programación comenzará el viernes, 3 de octubre, habrá una conferencia con la Asociación de Amigos sobre Pedra Cuberta a cargo de los arqueólogos Lino Gorgoso y Fernando Carrera, que expondrán los resultados de sus investigaciones sobre el dolmen. A las 20.30 horas, la asociación Ío organiza en el castro de Elviña la Noche Internacional de Observación de la Luna, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

El sábado 4 habrá jornada de puertas abiertas con visitas guiadas a las 12.00, a las 18.00 y a las 21.00h, para las que será necesario inscribirse a través del teléfono 981189850. El museo abrirá además en horario nocturno, hasta las 24.00h.

También se organizarán talleres infantiles a las 12.00 y a las 17.00h y para adultos a las 19.00h. Los pequeños tendrán acceso a la sala de investigación del museo y podrán manipular réplicas para conocer el trabajo de los arqueólogos, además de conocer la arquitectura defensiva del propio castillo de San Antón. En el taller para adultos se mostrarán los procesos de laboratorio que se emplean para la restauración y la conservación de las piezas.

El domingo a las 12.00 horas habrá una nueva visita guiada por el museo y a las 13.00h se celebrará una sesión vermú en el patio de armas con un concierto de O Acorde Secreto.

