Xosé Lois e Xabier, dous policías portuarios da Coruña: «O primeiro que aprendías aquí era a andar por enriba das caixas do peixe»
«O primeiro que aprendías aquí era a andar por enriba das caixas do peixe, porque había tantas que non había por onde pasar. Non entraban na lonxa», explica Xosé Lois Fernández Íñiguez, que entrou a traballar no Porto da Coruña no ano 1991, primeiro, como peón, dando auga aos barcos, despois, logo de aprobar unha oposición, nas básculas durante oito anos e, no ano 2000, cando se venderon os guindastres, pasou ao corpo de celadores e gardapeiraos. Coa modificación na lexislación no 2003 tanto el coma outros compañeiros integráronse na Policía Portuaria. Íñiguez viu cambiar moito o porto porque aínda se lembra de ver os barcos abarloados no peirao porque non había atraques dispoñibles para todos, cando non tiñan coches para facer o servizo e era todo a pé. Lembra tamén as leas cando o bar do porto estaba aberto a toda a cidadanía e se xuntaban os homes que viñan do mar cos que aínda non remataran a festa da fin de semana. «Había días que parecía unha película de Bud Spencer», bromea o seu compañeiro Xabier García, que leva xa vinte anos como policía portuario e que destaca que a profesión de «celadores e gardapeiraos é unha das máis antigas a nivel de seguridade, porque existía xa no século XVIII». Aínda que con moitos cambios lexislativos, os dous axentes concordan en que o seu traballo ten como obxectivo que as persoas que estean a traballar nas instalacións portuarias o fagan en condicións de seguridade. «A min o que máis me gusta é que todos os días son diferentes, pásanme antes oito horas aquí que seis nas básculas. Antes tiñamos unha función administrativa, encargabámonos do tema fiscal do peixe, que agora non levamos nada salvo algún control aleatorio.Tiñamos que controlar o peixe que viña e a que prezo se vendía porque a Autoridade Portuaria cobraba o 2% do valor da pesca, se o levaban para fóra tiñamos que facer unha guía para que o puidesen sacar, que xa tiña outra taxa, cobrabamos en efectivo, tiñamos que levar os cartos a casa e faciamos a entrega cada dez días», lembran Íñiguez e García, que deixaron atrás esas tarefas e agora desenvolven outras «parecidas ás que pode ter a Policía Local pero dentro do porto», en tanto que atenden «a seguridade das persoas e da circulación», en definitiva, velar porque o día a día nos peiraos sexa cómodo para todos.
