Abalde, nuevo subdelegado en A Coruña, apunta al cambio climático, tecnología y Estado del bienestar

El nuevo subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, ha asegurado este lunes, en su toma de posesión, que sus cuatro principales retos en este puesto están relacionados con el cambio climático, la transformación tecnológica, el Estado del bienestar y la educación.

Abalde ha asumido el cargo "desde del compromiso democrático y desde los valores de la igualdad, de la justicia social y la solidaridad que inspiran a este Gobierno".

Ha citado los ejes de acción de su trabajo, con el primero centrado en la lucha contra el cambio climático, frente al que considera que es necesario un pacto que implique a todos los actores. La transformación tecnológica, junto con la transformación a nivel laboral derivada de esta, será su segunda línea de acción. La tercera es la defensa y fortalecimiento del Estado del bienestar, un punto en el que menciona "una sociedad más libre, más justa y más cohesionada", lo que acompaña con un cuarto eje, centrado en la educación.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha enmarcado la labor transformadora del Ejecutivo como un pilar del progreso social. La anterior subdelegada, María Rivas, ha mostrado su esperanza de que una institución como la Delegación del Gobierno en Galicia, que solo ha contado con hombres como responsables hasta ahora, cuente pronto con una delegada mujer.

María Rivas, en su despedida / Casteleiro / Roller Agencia

Sobre su trabajo, ha enfatizado que su visión acerca de "la política y la administración pública" implica "ayudar a la gente" para así "construir sociedades de progreso y de bienestar".

Tras el cese de Rivas y la llegada de Abalde, junto con el cambio en la Subdelegación del Gobierno en Lugo por la próxima jubilación de Isabel Rodríguez, quedan tres subdelegados: Julio Abalde (A Coruña), Abel Losada (Pontevedra) y Eladio Santos (Ourense); y una subdelegada: Olimpia López (Lugo).