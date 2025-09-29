Amplio despliegue de policía y bomberos en la calle Ferrol

Un amplio despliegue de efectivos de emergencias y policía ha tenido lugar esta mañana en la calle Ferrol por la intervención de los bomberos para el acceso a un domicilio de esta céntrica travesía donde un hombre ha sido trasladado en ambulancia tras una emergencia sanitaria por una tentativa de suicidio, según confirman fuentes conocedoras de la intervención. Ha ocurrido alrededor de las 10.30h y el importante despliegue de vehículos de bomberos, policía y emergencias sanitarias ha causado expectación en esta céntrica travesía.

Las personas con conductas suicidas y sus allegados pueden recibir ayuda llamando al 024 que es el número de atención a la conducta suicida habilitado por el Ministerio de Sanidad o en el Teléfono de la Esperanza (717 00 37 17). Ambos servicios funcionan las 24 horas del día.