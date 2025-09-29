Ana Mato recibió un doble trasplante en el Hospital de A Coruña: «Mi donante me ha dado esperanza y una forma de ver la vida distinta»

«A mi donante lo tengo presente todos los días: cuando consigo algo, cuando celebro algo... Siempre». El 6 de junio de 2024, coincidiendo con el Día nacional del donante de órganos y tejidos, Ana Mato, enfermera compostelana de 37 años, compartía su historia en este diario para reivindicar las donaciones de órganos. Voluntaria de Alcer (Asociación para a Loita contra as Enfermidades do Ril), Ana llevaba casi tres años dializándose, y se encontraba a la espera de un doble trasplante de riñón y páncreas. «La donación es el mejor regalo que se le puede dar a alguien, y no lo digo solo por aquellos para quienes el trasplante es una cuestión de vida o muerte, sino también para otras personas, como es mi caso, que aun teniendo una alternativa como la diálisis, vivimos esta etapa como un ‘paréntesis’. No quiero que se me malinterprete, como es lógico, sigues viviendo, pero limitada en muchos aspectos. Un órgano que, en realidad, para una persona que se va no supone nada, para mí supondría el tener de nuevo la oportunidad de vivir una vida plena», reflexionaba, entonces.

Apenas un mes después, el teléfono móvil de Ana sonó para comunicarle que, por fin, «había aparecido un donante» para ella. Fue intervenida en el Hospital Universitario de A Coruña (Chuac), el único centro de Galicia que realiza trasplantes dobles, una cirugía «compleja» de la que le ha llevado tiempo recuperarse. Hoy saborea la vida, y lo hace disfrutando de «cosas tan sencillas» como beberse un vaso de agua «sin contarla gota a gota», «leer un libro», «ir andando» a ver a su abuela o meterse en el mar «sin la preocupación de mojar el catéter» de diálisis. «Mi donante y su familia me han dado mucho más que los órganos y la oportunidad de hacer cosas para las que, hasta ahora, estaba muy limitada. Me han dado una esperanza y una forma de ver la vida completamente distinta», resalta, agradecida.

Hace más de una década que, por motivos laborales, Ana se marchó a vivir a Alemania, en concreto a la zona de Múnich, sin imaginar entonces que, un lustro después, su salud entraría en «caída libre». «Soy enfermera de profesión, y como aquí estaba muy mal el tema, opté por hacer las maletas e irme a trabajar allí. Cuando llevaba ya un tiempo en ese país, en 2018, comencé a sentir malestar, se me hinchaban las piernas, estaba cansada... He de decir que tengo diabetes de tipo 1, diagnosticada prácticamente desde mi nacimiento, llevaba toda la vida pinchándome insulina y, aunque la enfermedad la tenía relativamente controlada, se produjo un empeoramiento motivado por un trastorno de la alimentación. A partir de ahí, empezaron a hacerme pruebas, vieron que mis riñones comenzaban a fallar, y me derivaron a un servicio de Nefrología», explica, antes de apuntar un dato que evidencia «cómo la vida te puede cambiar de un día para otro» y «cómo cualquiera puede llegar a encontrarse» en la situación de necesitar un trasplante, como le sucedió a ella. Y es que, «cuando pasó todo aquello», llevaba «años trabajando en una unidad de diálisis».

La «suerte» de vivir en España

«En principio», la intención de Ana era quedarse en Alemania, «donde llevaba mucho tiempo» y tenía su vida «ya establecida», por lo que pasó «el proceso para entrar en la lista de espera» para un doble trasplante de riñón y páncreas en aquel país. No obstante, una vez dentro de aquella lista, le dijeron que «la espera media para la intervención sería de 8-10 años…». Y eso, «en el caso de pacientes jóvenes», de ahí que optase por regresar a España. «Esto da cuenta de la suerte que tenemos en este país al ser líderes mundiales en donación, lo que hace que aquí la espera para recibir un órgano sea mucho menor», reivindica.

Ana Mato, junto a su padre, Santiago, en el Hospital Universitario de A Coruña (Chuac). / Casteleiro/Roller Agencia

Una espera que, en su caso, se prolongó «cerca de un año y medio», desde que entró en la lista para el doble trasplante de riñón y páncreas, «en diciembre de 2022», hasta que la llamaron para decirle que «había aparecido un donante», en julio de 2024. «En aquel momento, atravesaba una muy mala época, la verdad, porque ya estaba un poco ‘entregada’ a la enfermedad, por así decirlo. Me encontraba mal físicamente, pero también mentalmente. Como ‘derrotada’. Esa es la palabra», reconoce Ana, quien asegura que, «al recibir la noticia de que por fin te van a trasplantar, no sabes muy bien ni cómo reaccionar». «Lo primero que hice fue llamar a mi padre, y coger las cosas. Además, al principio salió todo al revés, porque yo vivo sola, así que mi padre se acercó en moto a buscarme, con la idea de coger en mi casa el coche y marcharnos para el Chuac. Pero, cuando estábamos ya listos para salir, el coche no arrancaba», recuerda, ahora sí, entre carcajadas. «Nos pusimos nerviosos, ya no sabíamos qué hacer, si pedir un taxi o qué... Llamamos a mi padrino, que vino a por nosotros con su vehículo, y ya nos fuimos pitando para A Coruña», rememora.

Desde su llegada al Chuac, buena parte de los recuerdos de aquel día, para Ana, se funden a negro. «Sí me acuerdo de llegar al hospital con mi padre y mi padrino, de que me recibiesen en la habitación y me empezasen a poner la medicación para prepararme para el trasplante, y decirme: ‘Sí eres apta. Y sí, te lo vamos a poner’», expone Ana, antes de admitir que «el miedo con el que vas, también», es «que llegues allí y, finalmente, no te puedan trasplantar». «Eso tiene que ser un palo tremendo», resalta.

«Técnicamente, el doble trasplante de riñón y páncreas es una cirugía muy compleja, según entendí. Y fue, y está siendo, un año difícil. No obstante, pese a todas las complicaciones que tuve (mi nefrólogo, el doctor Constantino Fernández Rivera, dice que fueron ‘todas y más’), jamás me arrepentí de la decisión de haberme sometido al doble trasplante. Y creo que la mejor manera de agradecerles a la persona que donó esos órganos y a su familia lo que hicieron, es viviendo mi vida lo mejor posible, y disfrutándola lo mejor que pueda. Aprovechando todo y, sobre todo, con mucho respeto hacia ellos»

Por suerte no fue su caso, aunque la intervención, apunta, «fue complicada». «Técnicamente, el doble trasplante de riñón y páncreas es una cirugía muy compleja, según entendí. Y fue, y está siendo, un año difícil. No obstante, pese a todas las complicaciones que tuve (mi nefrólogo, el doctor Constantino Fernández Rivera, dice que fueron ‘todas y más’), jamás me arrepentí de la decisión de haberme sometido al doble trasplante. Y creo que la mejor manera de agradecerles a la persona que donó esos órganos y a su familia lo que hicieron, es viviendo mi vida lo mejor posible, y disfrutándola lo mejor que pueda. Aprovechando todo y, sobre todo, con mucho respeto hacia ellos. Y respetando, también, todo lo que ahora tengo, y que no todo el mundo tiene la suerte de tener», subraya.

Un «proceso de aprendizaje»

Y aunque Ana admite que «hay muchas cosas» de su recuperación que «quedan aún pendientes, y que están en el aire», insiste en que a ella el doble trasplante, «más que» devolverle la vida, se la «cambió totalmente». «Y me la cambió en positivo. Me ayudó muchísimo más que no solamente en la enfermedad. Me aportó muchísimo, pese a que hubo momentos muy duros. Fue un proceso de aprendizaje que creo que no hubiese tenido (o a lo mejor sí, pero seguramente mucho más lento y de otra manera) y que, sobre todo, me ayudó a conocerme más a mí misma, a los demás... Y también a reconciliarme un poco conmigo misma, y a perdonarme también por ciertas cosas. Esto es algo que le agradezco a mi donante y a su familia, mucho más que solamente los órganos y la oportunidad que me están dando de poder hacer cosas para las que, hasta ahora, estaba muy limitada. Me han dado una esperanza y una forma de ver la vida completamente distinta», hace hincapié.

«Yo tengo la suerte de que cuento con el respaldo de toda mi familia, en especial de mi padre, que ha sido mi ‘compañero de viaje’ en todo este proceso, mis padrinos y mi pareja, que siempre ha estado ahí, pese a vivir en Alemania. Sin el tirón que ellos tienen, no podría salir adelante, pero Alcer ha jugado un papel muy importante, también, a lo largo de toda mi enfermedad, y en el proceso del trasplante. Por eso, me parece una pena que desde la sanidad no se recurra un poco más a los voluntarios de la asociación, también, para prestar ese apoyo»

«Antes del doble trasplante -prosigue-, mi rutina estaba completamente marcada por la diálisis. No tenía la fuerza física suficiente para hacer lo mínimo, como salir a realizar una compra al supermercado de la esquina, o incluso cosas tan sencillas como aprovechar el tiempo en diálisis para estudiar o leer. Algo tan simple como eso me resultaba imposible, porque era incapaz de concentrarme, cuando yo nunca había tenido un problema en ese sentido, todo lo contrario. Hoy son cosas que sí noto. Salgo a la calle y soy capaz de caminar. Claro que me cuesta subir una cuesta, o unas escaleras... Pero voy andando a ver a mi abuela. Si voy a la playa, me puedo meter en el agua sin tener que pensar: ‘Voy a mojar el catéter, no puedo…’. Este verano, que hizo un calor horrible, me acordaba muchísimo de mis compañeros de diálisis, porque yo podía abrir la nevera, coger una botella de agua y beber sin contarla gota a gota. Ese simple hecho ya... En realidad, son tonterías para una persona que nunca ha vivido algo así. Pero, cuando no puedes hacerlas, te das cuenta de lo importantes que son», reitera, antes de llamar la atención sobre otra cuestión que estima esencial, y a la que «no se le da la importancia suficiente» en la enfermedad y el trasplante: «el aspecto psicológico».

El respaldo de la familia y de Alcer

«Yo tengo la suerte de que cuento con el respaldo de toda mi familia, en especial de mi padre, que ha sido mi ‘compañero de viaje’ en todo este proceso, y de mi pareja, que siempre ha estado ahí, pese a vivir en Alemania. Sin el tirón que todos ellos tienen, no podría salir adelante, pero Alcer ha jugado un papel muy importante, también, a lo largo de toda mi enfermedad, y en el proceso del trasplante. Por eso, me parece una pena que desde la sanidad no se recurra un poco más a los voluntarios de la asociación, también, para prestar ese apoyo», considera Ana, antes de manifestar su agradecimiento a «todo el equipo médico, en general, que hay en el Chuac (no solo al doctor Fernández Rivera, a quien le tengo un especial cariño porque pasamos mucho tiempo juntos), y también «a todas las enfermeras, auxiliares, personal de limpieza y celadores de la 6ª planta», que «son estupendos», así como «a toda la gente» con la que se cruzó «en ese hospital».

«El trasplante no debería ser la última opción, sino un tratamiento como otro. Y sin donantes, esto no es posible», incide Ana, incapaz de «expresar con palabras el agradecimiento que uno siente» cuando recibe un trasplante. «Y no lo digo solo por mí. A lo largo de este año, en el que he estado entrando y saliendo del Chuac, he conocido a muchísima gente que se ha trasplantado, y en todos ellos he visto lo mismo: esa ilusión por el hecho de que alguien te dé la oportunidad de retomar una vida que, de otra manera, no podrías tener», destaca

El valor de las donaciones

Lo hace después de realizar otro llamamiento, en este caso, a «no relajarse con las donaciones de órganos» por el hecho de que España encadene varias décadas como «número uno» a nivel mundial. «El trasplante no debería ser la última opción, sino un tratamiento como otro. Y sin donantes, esto no es posible», incide esta joven compostelana, incapaz de «expresar con palabras el agradecimiento que uno siente» cuando recibe un trasplante.

«Y no lo digo solo por mí. A lo largo de este año, en el que he estado entrando y saliendo del Chuac, he conocido a muchísima gente que se ha trasplantado, y en todos ellos he visto lo mismo: esa ilusión por el hecho de que alguien te dé la oportunidad de retomar una vida que, de otra manera, no podrías tener», destaca Ana, quien reconoce que, en su caso, desde que le «volvió un poco la fuerza», ya arrancó «como si no hubiese un mañana». «Retomé los idiomas, que me encantan. He tenido la gran suerte de que me admitiesen en una beca de la Fundación ONCE, para reorientarme un poco a nivel profesional. Pienso también en viajar, ahora que puedo hacerlo sin restricciones... Tengo tantas cosas por hacer... También me planteo la vida de tal manera que no hago planes a muy largo plazo, intento no aferrarme nunca a nada y trato de buscar siempre una alternativa».