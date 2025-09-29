Arranca la vacunación frente a la gripe y el covid en las residencias de A Coruña

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) inició este lunes, en las residencias de mayores y personas con discapacidad, la campaña de vacunación frente a la gripe y el covid. En la ciudad de A Coruña, está prevista la inmunización en 24 recintos de ese tipo, 73 en toda el área sanitaria, con un total de 4.116 residentes. Solo en la urbe coruñesa, la campaña se dirige a 1.509 mayores que viven en esos centros. Además, se ofertará también la doble vacunación a los profesionales sanitarios que trabajan en ellos.

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, explicó que el objetivo de la Consellería de Sanidade es alcanzar una tasa de vacunación infantil y en mujeres embarazadas cercana al 60 %, y del 75 % en los mayores de 60 años y el personal sanitario. Lo hizo en la residencia de mayores Torrente Ballester, adonde acudió, ayer, para supervisar la primera jornada de inmunización. Do Campo agradeció el trabajo de los profesionales sanitarios en esta campaña, y se mostró orgullosa de los «excelentes resultados» que «mejoran cada año» por el «compromiso» de todas las partes implicadas.

Las personas residentes en los centros de mayores y de discapacidad, así como los profesionales que trabajan en estas instituciones, son los primeros en vacunarse en esta nueva campaña que presenta, como principales novedades, la ampliación de la cobertura antigripal en los mayores y en la infancia, que esta vez no se realizará utilizando grandes recintos como Expocoruña.