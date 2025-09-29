Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arranca la vacunación frente a la gripe y el covid en las residencias de A Coruña

El objetivo es alcanzar una cobertura vacunal del 75% en mayores de 60 años y personal sanitario

Vacunación en la residencia Torrente Ballester

Vacunación en la residencia Torrente Ballester

Ver galería

Vacunación en la residencia Torrente Ballester / Casteleiro / Roller Agencia

RAC

A Coruña

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) inició este lunes, en las residencias de mayores y personas con discapacidad, la campaña de vacunación frente a la gripe y el covid. En la ciudad de A Coruña, está prevista la inmunización en 24 recintos de ese tipo, 73 en toda el área sanitaria, con un total de 4.116 residentes. Solo en la urbe coruñesa, la campaña se dirige a 1.509 mayores que viven en esos centros. Además, se ofertará también la doble vacunación a los profesionales sanitarios que trabajan en ellos.

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, explicó que el objetivo de la Consellería de Sanidade es alcanzar una tasa de vacunación infantil y en mujeres embarazadas cercana al 60 %, y del 75 % en los mayores de 60 años y el personal sanitario. Lo hizo en la residencia de mayores Torrente Ballester, adonde acudió, ayer, para supervisar la primera jornada de inmunización. Do Campo agradeció el trabajo de los profesionales sanitarios en esta campaña, y se mostró orgullosa de los «excelentes resultados» que «mejoran cada año» por el «compromiso» de todas las partes implicadas.

Las personas residentes en los centros de mayores y de discapacidad, así como los profesionales que trabajan en estas instituciones, son los primeros en vacunarse en esta nueva campaña que presenta, como principales novedades, la ampliación de la cobertura antigripal en los mayores y en la infancia, que esta vez no se realizará utilizando grandes recintos como Expocoruña.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hicimos todos los roscones que pudimos y con todo el cariño del mundo
  2. Despliegue policial en la calle San Andrés, de A Coruña, por la muerte de una persona ante la Iglesia Castrense
  3. Un piso por 33.000 euros en la plaza de Vigo de A Coruña: la nueva subasta de la Seguridad Social
  4. Soledad, de 86 años, estudia inglés en la Escuela de Idiomas de A Coruña: «Aprendo por placer, así que vengo tranquila a los exámenes»
  5. Ana Mato recibió un doble trasplante en el Hospital de A Coruña: «Mi donante me ha dado esperanza y una forma de ver la vida distinta»
  6. Un juzgado exime al Concello de A Coruña de pagar quince millones a Tranvías por la bajada de tarifas
  7. Quevedo arrasa en A Coruña ante 10.000 personas
  8. Trasladado un bebé al hospital después de que un coche golpease el carrito en el que iba en Os Rosales, A Coruña

Jóvenes de A Coruña sobre las bebidas energéticas: «Empecé a tomarlas por el sabor y ahora estoy enganchada»

Jóvenes de A Coruña sobre las bebidas energéticas: «Empecé a tomarlas por el sabor y ahora estoy enganchada»

Cunchas e vento para Francisco Miguel, no cemiterio de Santo Amaro

Cunchas e vento para Francisco Miguel, no cemiterio de Santo Amaro

Un mural a Pucho Boedo con discos, flores y la Torre

Un mural a Pucho Boedo con discos, flores y la Torre

Arranca la vacunación frente a la gripe y el covid en las residencias de A Coruña

Arranca la vacunación frente a la gripe y el covid en las residencias de A Coruña

Hoteles, hosteleros y consignatarios llevan a juicio al Ayuntamiento de A Coruña y piden suspender la tasa turística

Hoteles, hosteleros y consignatarios llevan a juicio al Ayuntamiento de A Coruña y piden suspender la tasa turística

Primer paso para el presupuesto de A Coruña 2026: control de las cuentas por el Pleno y más participación vecinal, claves

Primer paso para el presupuesto de A Coruña 2026: control de las cuentas por el Pleno y más participación vecinal, claves

Los tripulantes detenidos en A Pobra con 3.650 kilos de cocaína simularon ser peregrinos

Los tripulantes detenidos en A Pobra con 3.650 kilos de cocaína simularon ser peregrinos

Abalde, nuevo subdelegado en A Coruña, apunta al cambio climático, tecnología y Estado del bienestar

Abalde, nuevo subdelegado en A Coruña, apunta al cambio climático, tecnología y Estado del bienestar
Tracking Pixel Contents