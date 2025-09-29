Detenido en A Coruña por apuñalar a otro hombre en un brazo
Está previsto que el agresor pase este lunes a disposición judicial
Europa Press
La Policía Nacional ha detenido este domingo en A Coruña a un hombre por un delito de lesiones tras agredir a otro varón "con un arma blanca en un brazo".
Según fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press, ha sido en el trascurso de una "disputa" en la que han participado "varias personas".
La víctima, han confirmado, fue trasladada al complejo hospitalario universitario de A Coruña (Chuac) para recibir atención médica mientras el agresor está previsto que pase este lunes a disposición judicial.
