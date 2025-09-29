Francisco Miguel descansa no seu fogar
Familiares do artista asasinado polos sublevados no 1936 recollen os seus restos nun acto solemne no Concello da Coruña
Os restos do artista Francisco Miguel, case noventa anos despois do seu asasinato, regresan ao seu fogar, ao Concello da Coruña, para repousar nun lugar "digno e propio", tal e como lembrou un dos seus bisnetos esta mañá. Os seus familiares viaxaron desde México para recibir, nun acto solemne, celebrado no pazo de María Pita, unha caixa cos seus restos, ao ritmo do Antergo Himno do Reino de Galicia, para seren soterrados no cemiterio de Santo Amaro e que o mar, a fiestra atlántica que tanto impregnou a súa obra, arrole o seu descanso eterno.
Francisco Miguel foi asasinado en setembro de 1936 xunto a outros tres compañeiros máis, en Bértoa, no Concello de Carballo. O seu alcalde, Evencio Ferrero, que asistiu esta mañá á entrega dos restos, lembrou que, se os corpos dos represaliados foran soterrados no cemiterio de Bértoa naquel momento, e non quedaran nunha cuneta foi por "un acto de humanidade" do párroco que "esixiu que recibisen un enterro con toda a dignidade que merece calquera persoa".
Foi un traballo inxente da Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica o de localizar e identificar os corpos, o de cruzar o ADN dos seus familiares vivos para, por fin, poder dicir que Francisco Miguel volve a casa, para poñerlle nome e apelidos ás vítimas e poder reescribir a historia, para que, tal e como destacou a deputada de Igualdade, Soledad Agra, non sexa o relato dos vencedores o que pase de xeración en xeración.
A bisneta de Francisco Miguel e Syra Alonso, Regina de Miguel, filla de Sandro, lembrou na súa intervención as historias que lle contaban tanto o seu avó coma o seu pai sobre os seus antepasados, unhas historias que, primeiro, pensaba que eran imaxinacións pero que, co tempo, foron encaixando na realidade coma pezas dun crebacabezas.
"Me estremece pensar que esa violencia y ese exilio marcaron el inicio de la historia de mi familia", relatou Regina de Miguel na súa intervención, na que agradeceu o traballo dea Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica por permitirlle honrar a memoria de dos seus avós. "Muchas veces pienso en qué pensaría Syra si supiese que, al final, lo encontraron y pudo tener un entierro digno en Galicia, en su tierra", comentou.
No acto participaron tamén o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, a alcaldesa da Coruña, Inés Rey, que reivindicaron a necesidade de non olvidar y de combatir o fascismo con memoria. Fixeron tamén referencia nas súas intervencións ao xenocidio que perpetra Israel contra a poboación de Gaza. E o presidente da asociación, Emilio Silva.
Pasadas das 12.30 horas, os restos mortais de Francisco Miguel chegaron ao cemiterio de Santo Amaro, portados polo escritor Miguel Anxo Fernán Vello e cubertos por unha bandeira galega, para recibiren sepultura. Tras el, familiares, membros da Corporación Municipal e veciños que asistiron a este acto de reparación histórica.
