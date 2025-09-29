Primer paso para el presupuesto de A Coruña 2026: control de las cuentas por el Pleno y más participación vecinal, claves

El Gobierno local y el BNG empezaron este lunes las negociaciones para diseñar el presupuesto de 2026 en un ambiente de buen entendimiento entre ambas partes y con algunos puntos clave sobre la mesa. El portavoz nacionalista en María Pita, Francisco Jorquera, apuntó a que su formación supeditará su apoyo a las cuentas a que el Gobierno local acceda a avanzar en cuestiones como la recuperación de los presupuestos participativos y a que el Pleno recupere competencias sobre las cuentas, en referencia a las bases de ejecución del presupuesto, modificadas en el anterior documento y que restaban competencias a la corporación en favor del Ejecutivo.

«Creemos que hay que recuperar las competencias de control, de fiscalización del grado de cumplimiento de los presupuestos que correspondían al Pleno y, por lo tanto, de aprobación de modificaciones y hay que recuperar los presupuestos participativos», comentó Jorquera tras la primera reunión, en la que ambas partes pactaron un calendario de trabajo y una metodología para negociar «a fondo» el documento a lo largo del mes de octubre.

El portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, destacó que la intención del Gobierno local en la elaboración de las cuentas de 2026 es que «dinamicen la economía, que incrementen la protección social y que desarrollen una política centrada en los barrios de la ciudad para mejorar los equipamientos, la accesibilidad» y que la ciudad goce de «mayor cohesión social», así como que sean cuentas «progresistas».

El BNG defiende que su «posición de firmeza» con los presupuestos de 2025 ha hecho que el Gobierno local «rectifique» y pacte los asuntos con su formación antes de llevarlos a debate plenario y que ha forzado que se impulsen acuerdos fijados en el pacto de investidura, algo que redunda en su buena disposición para negociar los presupuestos del próximo ejercicio. A esta reunión asistieron el portavoz municipal, la concejala de Benestar Social, Nereida Canosa, y la jefa de gabinete de Alcaldía, Emma Cid, por el Ejecutivo, y los cuatro ediles del BNG y un asesor, por los nacionalistas,

El PP lamentó este lunes que el Gobierno local no dialogase con su formación. «Dicen que no tenemos propuestas, pero para el presupuesto de 2025 presentamos 700 y no aceptaron ninguna. Aún así, seguiremos aportando», han dicho fuentes de la formación.