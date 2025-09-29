Hoteles, hosteleros y consignatarios llevan a juicio al Ayuntamiento de A Coruña y piden suspender la tasa turística

Desde este lunes, los clientes de los hoteles y pisos turísticos coruñeses tienen que pagar entre 1 y 2,5 euros por noche por la nueva tasa turística municipal, pero el sector ha llevado al Ayuntamiento a juicio y pide la suspensión. La Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y la consignataria Rubine e Hijos han presentado un recurso contencioso-administrativo contra la tasa, y pedido al juez que, aún antes de que haya una sentencia, se suspenda el cobro como medida cautelar.

"Hemos llegado al día 29 (en el que se empieza a cobrar la tasa) con todo preparado para tener todo listo", afirma Agustín Collazos, líder de Hospeco, pero "cuando se publicó el viernes pasado la ordenanza en el BOP tuvimos el documento oficial y consideramos que no sigue los requisitos que establece la legislación autonómica". De acuerdo con Collazos, también director del Finisterre, "consideramos que el 60% de ocupación anual en los hoteles" de la ciudad "no conlleva tensión turística" y no justifica el cobro a los clientes. Sin embargo, señala que "vamos a seguir cobrando la tasa" hasta que el juez dicte otra cosa. "Primero tiene que admitir la denuncia, tenemos que ver si va a determinar la suspensión como necesaria, y vamos a cumplir" y seguir cobrando mientras no se dicte lo contrario.

El Concello empezará a cobrar 1,5 euros por crucerista a partir del 1 de enero, y el responsable de la consignataria Rubine e Hijos, Luis del Moral, afirma que la Organización Mundial del Turismo considera "excursionistas", y no turistas, a los pasajeros de estos barcos, que en su mayoría "no pasan la noche en la ciudad". Solo hacen escala nocturna algunos buques pequeños, defiende, pero enb general llegan por la mañana y se van por la tarde, y la tasa puede suponer un incremento de "más de un 20%" en los gastos de la escala de las compañías. "El Arvia viene cada 15 días, es el que hace más escalas, y cada una le cuesta 40.000 euros: si trae 6.000 pasajeros, son otros 9.000 euros", argumenta del Moral, que añade que A Coruña es un puerto de paso y los buques pueden irse a Ferrol, donde "no van a cobrar". Además, defiende que la ley establece que el Ayuntamiento tendría que consultar al sector y "nadie se ha puesto en contacto conmigo: he presentado dos recursos ante la sede electróncia del Concello y ni me han contestado".

El portavoz municipal, José Manuel Lage, no valoró el recurso interpuesto esta mañana, ante las preguntas de los periodistas, pero sí defendió que "creemos que la mayor parte de los coruñeses valoran positivamente que se implante una tasa turística y que pueda contribuir a sostener los servicios públicos". A Coruña, recordó, es la primera ciudad gallega en poner un cobro como este, pero se está aplicando en otras "ciudades de referencia" de España, y "responde a la necesidad de compensar todos estos gastos extraoridnarios que tenemos" por el turismo en cuestiones como seguridad, medio ambiente o limpieza. "Puede haber pequeños ajustes, pequeñas dificultades", admitió, pero añadió que "vamos a ser flexibles en este primer trimestre para que la hostelería se pueda ir adaptando". "No tenemos turismofobia", defendió.

El líder de Hospeco afirma que "no hay ninguna incidencia importante" en el cobro de la tasa, que empiezan a abonar los clientes que pasen la noche en la ciudad en la noche del 29 al 30 de septiembre. "Hemos llegado muy bien", añade Collazos, que destaca tanto la labor de los hoteles "llamando a nuestros clientes para que no se encontraran con sorpresas" como la ayuda del Ayutnameinto al grupo de trabajo que constituyeron, pues la técnico municpal "ha contestado todas nuestras preguntas".

Lo confirman fuentes del hotel Hesperia Coruña, de Juan Flórez, que señala que la implementación de este lunes ha llevado un esfuerzo adicional "como todas las cosas nuevas", para "estar seguros de que lo tenemos todo cerrado y explicar a los clientes". La tasa, señala, se paga "en un concepto aparte" de la habitación, y "hemos puesto un cartel en recepción" explicando que por la nueva norma "tenemos que cobrar dos euros" adicionales. Ha habido algún caso, señala, de "clientes que al llegar no supieron que tenían que pagar", y algún caso de persona que tenía una reserva particular hasta la noche del domingo y otra de empresa en la del lunes y "pregunta", pero no grandes problemas en las primeras horas. Lo mismo señalan desde el Eurostars Atlántico, que indican que "la gente se está haciendo a la novedad" y que la norma "es algo oficial, que ha salido desde el Ayuntamiento". Su cadena, señalan, opera en otras partes de España en las que hay tasa turística, con lo que "estamos acostumbrados" y desde "hace semanas estamos planificando la incorporación a nuestro sistema" para que se haga sin problemas.