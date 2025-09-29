¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 29 de septiembre de 2025

Imágenes nocturnas de José Manuel Fachal

08.00 a 21.00 horas | El fotógrafo presenta una selección de 20 tomas de la Vía Láctea en Galicia a vista nocturna, de acceso gratuito, hasta el jueves.

Ágora | Gramela, 17

Las mejores fotos sobre la naturaleza de 2025

10.00 a 19.00 horas | De las 85 fotografías expuestas premiadas en European Wildlife Photographer of the Year, un total de15 son de autores españoles.

Aquarium Finisterrae | Alcalde Francisco Vázquez, 34

Selección de obras de Francisco Llorens

Obra de Lloréns en la Barrié. / Eduardo Vicente

11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas | La exposición está compuesta por 27 pinturas.

Fundación Barrié | Cantón Grande, 9

Libro sobre la relación entre Galicia y Asturias

19.00 horas | El autor coruñés Manuel Miragaia Doldán presenta A Terra do Eo-Navia. A galeguidade en Asturias, publicado pola Medulia Editorial, como parte de #LunsDeEncontros.

Fórum Metropolitano | Río Monelos, 1