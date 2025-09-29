Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 29 de septiembre de 2025

Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día

85 fotos forman parte de la exposición 'Fotógrafos na natureza' en el Aquarium

85 fotos forman parte de la exposición 'Fotógrafos na natureza' en el Aquarium / Iago López / Roller Agencia

RAC

Imágenes nocturnas de José Manuel Fachal

08.00 a 21.00 horas | El fotógrafo presenta una selección de 20 tomas de la Vía Láctea en Galicia a vista nocturna, de acceso gratuito, hasta el jueves.

Ágora | Gramela, 17

Las mejores fotos sobre la naturaleza de 2025

10.00 a 19.00 horas | De las 85 fotografías expuestas premiadas en European Wildlife Photographer of the Year, un total de15 son de autores españoles.

Aquarium Finisterrae | Alcalde Francisco Vázquez, 34

Selección de obras de Francisco Llorens

Obra de Lloréns en la Barrié. / Eduardo Vicente

Obra de Lloréns en la Barrié. / Eduardo Vicente

11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas | La exposición está compuesta por 27 pinturas.

Fundación Barrié | Cantón Grande, 9

Libro sobre la relación entre Galicia y Asturias

19.00 horas | El autor coruñés Manuel Miragaia Doldán presenta A Terra do Eo-Navia. A galeguidade en Asturias, publicado pola Medulia Editorial, como parte de #LunsDeEncontros.

Fórum Metropolitano | Río Monelos, 1

