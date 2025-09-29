Jóvenes de A Coruña sobre las bebidas energéticas: «Empecé a tomarlas por el sabor y ahora estoy enganchada»

En A Coruña, las latas de colores que prometen energía se han convertido en un hábito tan cotidiano en los jóvenes como el café. Pero detrás de esas botellas azucaradas crece un problema que la Xunta quiere atajar. La Lei de Protección da Saúde das Persoas Menores e Prevención das Conductas Adictivas, recién entrada en el Parlamento, busca impedir la venta de bebidas energéticas a quienes no hayan cumplido 18 años. La propuesta ha encendido un debate con supermercados y fabricantes, que rechazan la propuesta del Gobierno gallego.

Mientras que en los despachos se discute, en las calles de A Coruña las voces de los jóvenes dibujan un escenario que explica el origen de la preocupación. «Empecé a tomar las bebidas energéticas por el sabor y, ahora, sí es verdad que estoy enganchada», admite Inés, una estudiante de 17 años que lleva «cuatro años bebiéndolas a diario». A su lado, Telma, otra consumidora de este tipo de bebidas: «Yo no estoy tan enganchada como ella, pero sí las tomo bastante y si las prohíben, creo que podré aguantar».

El relato se repite en distintos grupos de amigos. Cody, que está a punto de cumplir la mayoría de edad, confiesa entre risas que toma una marca de bebida energética «antes de ir al gimnasio». Está convencido de que la medida no va a impedir «que las siga tomando» a pesar de que, de tanto consumo, ahora ya no le hacen «efecto». «Puede ser que esté un poco adicto, sí», reconoce el adolescente coruñés.

Entre los consumidores ocasionales, el argumento es casi siempre el mismo: largas noches de estudio o la necesidad de un empujón antes de entrenar. «Siempre que las bebo es para quedarme despierto estudiando», cuenta Alberto de 16 años. «A mí me hacen mucho efecto y, además, me gusta el sabor» explica entre risas. Un compañero de su clase cree que no «son tan malas» y que solo las consume «por cambiar» las bebidas clásicas. En cuanto a la restricción confía en que no le afectará: «Iré a comprarlas igual si me apetece. Pedirán el carnet, pero igual que con el alcohol, siempre hay alguien que nos lo consigue».

Muchas jóvenes del mismo rango de edad son conscientes de los efectos que tienen las bebidas energéticas en sus compañeros: «A mí no me gustan nada, pero en mi clase hay gente que las toma todos los días», explica Lucía, de 16. María, que sufre ansiedad, describe una experiencia distinta pero bastante común: «Cuando probé una, me sentí fatal, el corazón me iba a mil». Para ellas la ley tiene «todo el sentido»: «Si se pide el DNI para el tabaco, esto también debería controlarse».