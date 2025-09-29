El valor del metro cuadrado de vivienda en A Coruña, en máximos tras subir más que en Madrid

Los pisos nunca habían valido tanto en A Coruña como ahora. De acuerdo con los datos del Ministerio de Vivienda, elaborados a partir de tasaciones, en el segundo trimestre de este año el valor medio del metro cuadrado llegó a los 2.572 euros, la primera vez que se rebasa la cifra simbólica de los 2.500 euros desde que empezó a haber datos en 2005. Y, aunque los precios de la vivienda están en alza en toda España, la subida de valor de los pisos coruñeses ha sido acelerada tras la salida del covid, incluso más que en las principales ciudades de España. Desde el segundo trimestre de 2022, en apenas tres años, ha subido prácticamente un 40%, por encima de Madrid (cerca de un 36%), Barcelona (un 21,4%) o Sevilla (algo menos del 24%). Entre los municipios más habitados del país, solo Valencia crece más que A Coruña, más del 49%.

Los pisos de más de cinco años sobrepasaron también la barrera de los 2.500 euros por primera vez en el segundo trimestre de 2025 para posicionarse en unos 2.567 euros, con una subida que supera los 200 euros en relación al primero. Entre enero y marzo el metro cuadrado de vivienda de hasta cinco años de antigüedad había rebasado por primera vez los 3.000 euros, pero en los tres meses siguientes bajó algo, hasta algo menos de 2.910.

La presidenta de la delegación coruñesa del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Ruth Varela, vincula la «burbuja de precios» de la vivienda a su «financiarización», es decir, que esta se haya convertido en un activo para invertir pese a ser una «necesidad básica». En España, a problemas como la falta de construcción de vivienda pública se ha sumado desde 2014, señala, legislación que favorece las «prácticas especulativas», mientras que alquileres y mercados hipotecarios se han desregulado. «El mercado está intervenido en favor de la especulación», remacha Varela.

Esto, en opinión de la arquitecta, ha favorecido la entrada en España y A Coruña de grandes fondos. Según indica, el 56% de las compras de vivienda en el conjunto del país se hicieron al contado entre 2014 y 2023, y el 15% las realizaron extranjeros. En A Coruña entraron, en torno al año 2019, «grandes tenedores globales» entre ellos «fondos especulativos» internacionales, que se dedican a «acaparar vivienda». Su posición cada vez mayor en el mercado, cree, acelera el alza de precios.

Y si España es en su conjunto «uno de los países con mayor número de pisos con habitante», también es uno de los que tiene más vivienda destinada a lo que Varela llama «usos antisociales», con un 48% más de apartamentos y viviendas turísticas que de pisos sociales, doce veces más inmuebles vacíos que de protección pública y 3,8 millones de viviendas sin habitar, mientras 3,4 millones de personas viven «hacinadas».

En A Coruña sería necesario, considera, «proteger a la población que vive de alquiler, la cuarta parte», impidiendo «usos anómalos» como las viviendas de uso turístico, mejorando la regulación para que no se pasen a arrendamiento de temporada y ampliando los controles. También pide «dificultar el acaparamiento de vivienda y apostar por un verdadero sistema público».

Para la presidenta del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de A Coruña, Patricia Vérez, la explicación del incremento del precio se debe a la «falta de oferta de vivienda nueva y usada», en un momento en el que las rebajas de los tipos de interés «favorecen la inversión en el mercado inmobiliario», y, por lo tanto aumentan la demanda. El principal problema, afirma, se encuentra en el mercado del alquiler, en el que las «tasas de esfuerzo», es decir, el porcentaje de los ingresos que se dedica a la vivienda, llegan a superar el 50%, «unos quince puntos por encima de la de compra, que se sitúa en un 35%».

La declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado, que combina medidas como congelar los alquileres con carácter general con dar ventajas fiscales a arrendadores, va a afectar a los inversores que compren vivienda destinada al alquiler, considera Vérez. El mercado coruñés, desarrolla, «dejará de ser atractivo» tanto para los grandes como para los pequeños actores.

Mirko Sanhueza, agente de Urbeko Inmobiliaria, opina que la subida del valor de los inmuebles tiene que ver con el aumento de la demanda, en una ciudad que crece en población y en trabajadores. Según explica, conoce a un empresario que hace tres años tenía unos 700 empleados, y que ahora roza los 1.500, mientras que otro, al que «le alquilé su primera oficina hace cinco o seis años», suma más de medio millar, y su inmobiliaria ha arrendado una veintena de pisos para su plantilla. También hay mercado para profesionales que acuden para obras, y «empresas grandes, que contratan mucha gente de Portugal, no los tienen en apartahoteles u hoteles», sino que arriendan pisos grandes para darles cobijo.

A esto se suma el mercado de «gente que se separa, hijos que se van de casa, personas mayores que quieren venir a A Coruña u otros que quieren dejar el chalet» y volver a un piso, y se combina con las personas que compran para invertir. «Hay mucha gente que tiene 120, 130, 140.000 euros en el banco» y quiere dedicarlos a vivienda, y propietarios de empresas que invierten en ladrillo. Pero, al contrario que Varela, cree que «los fondos buitre no vienen a A Coruña» salvo por grandes proyectos o compras de suelo. «Se van a Levante, a Málaga, a Madrid, al sur de Portugal, no vienen aquí por 20 pisos», remacha.