Un mural a Pucho Boedo con discos, flores y la Torre

El artista Brais Rodríguez, Primo Rodríguez, está pintando por encargo del Concello un mural en homenaje a Pucho Boedo en O Ventorrillo, que ya tiene una fuente en su memoria en el barrio. Prevé acabarlo el jueves, y, además del cantante con un micrófono, incluirá «alguno de los discos de los grupos de los que formó parte, alguna flor gallega, algún lema y un paisaje coruñés», con la Torre de fondo. La intención es desvelarlo el día 10, en las fiestas.